5 thành viên Hiro, Elvan, ND, ZayT và Aden vừa hát trực tiếp vừa trình diễn vũ đạo các ca khúc trong EP đầu tay Looading…, đồng thời giới thiệu MV chủ đề Lú. Nhóm gồm 5 chàng trai sinh từ năm 2002 đến 2004, cùng xuất thân từ Vũ đoàn Bước Nhảy. Theo giải thích của nhóm, “NEW” thể hiện tinh thần đổi mới, còn “V” nói về sự đa dạng trong cá tính và thế mạnh của từng thành viên.

Trưởng nhóm Elvan kể nhóm từng đắn đo vì tên Lú dễ gợi sự lú lẫn nhưng vẫn chọn bài hát này vì giai điệu vui tươi, tinh nghịch, gần với tính cách mê chơi game của 5 thành viên. Trong bài hát, “lú” là trạng thái của chàng trai vốn tự tin bỗng lúng túng khi gặp người mình thích.

EP gồm 3 ca khúc nối thành một câu chuyện. E là sao đấy kể lúc chàng trai thắc mắc vì sao mình cư xử khác lạ, Love fever ghi lại bước chuyển từ tò mò sang say mê, còn Lú khép lại khi nhân vật chấp nhận mình đã rung động dù trở nên vụng về.

Nhóm nhạc nam New:V.

Hiro và ND tham gia sáng tác, sản xuất E là sao đấy và Love fever, từ bản phác thảo đến hoàn thiện lời và cấu trúc bài. ZayT biên đạo cho chính nhóm mình. Theo Aden, nhóm tập từ 9h sáng đến 5h chiều gần như mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của Bùi Duy Ngọc và Pay.

Tại buổi ra mắt, Vũ Thảo My khen nhóm giữ được giọng hát khi nhảy vũ đạo cường độ cao. OSAD ấn tượng với rapper chính của nhóm, MLee đánh giá đội hình cân bằng về ngoại hình, giọng hát và năng lượng sân khấu.

MV "Lú":

Ảnh: NVCC, video: HM