Nhóm nam thanh nữ tú tổ chức 'tiệc ke' trong quán karaoke lãnh án tù

Các bị cáo tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke tại tòa.

TAND tỉnh Nghệ An ngày 7-10 cho biết, vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo: Trần Thị Trâm (1981) về 2 tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và các đồng phạm: Hoàng Thị Trang (1993, trú xã Đông Lộc); Thái Văn Tuấn Anh (1994, trú xã Văn Hiến, Nghệ An); Trần Công Đức (1998, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An): Nguyễn Thị Kim Oanh (1998, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và Dương Văn Công (1990, trú phường Cửa Lò, Nghệ An) về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 3-2026, Trần Thị Trâm liên lạc và mua ma túy Ketamine và “thuốc lắc” từ một người đàn ông không rõ lai lịch để sử dụng và bán kiếm lời. Người bán hướng dẫn Trâm đi đến cổng một trường học trên địa bàn phường Vinh Lộc (Nghệ An) lấy ma túy được giấu sẵn rồi đem về nhà cất giấu.

Đến tối 28-3-2026, các đối tượng, gồm: Trâm, Trang, Anh, Đức, Oanh và Công sau khi đi chơi quán bar thì rủ nhau đến quán Karaoke của Trâm để tổ chức sử dụng ma túy. Trong đó, Trâm là người khởi xướng, rủ rê mọi người sử dụng ma túy và chuẩn bị địa điểm là 2 phòng VIP, cung cấp ma túy và công cụ cho cả nhóm sử dụng.

Sau khi nhận ma túy từ Trâm, đối tượng Anh đã lấy 1 nửa viên “thuốc lắc” để uống cùng nước ngọt; Tuấn, Đức, Trang, Oanh cũng uống 1 nửa viên “thuốc lắc”. Ngoài ra, Trâm còn lấy ma túy Ketamine đổ ra đĩa sứ để “xào ke” cho mọi người sử dụng. Đến khoảng 3 giờ ngày 29-3, khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, vào đầu tháng 3-2026, Trần Thị Trâm đã mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 1 gói ma túy Ketamine và ma túy “thuốc lắc” với giá 35 triệu đồng để sử dụng và bán kiếm lời. Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 10 đến 28-3, Trần Thị Trâm đã 6 lần bán ma túy cho nhiều “con nghiện”. Trong vụ án này, Trâm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán hơn 84g ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều thừa nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo khai vì nghiện nên khi được Trâm rủ đã cùng tham gia dùng “ke”.

Riêng bị cáo Trâm chỉ thừa nhận tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Về tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Trâm khai mua ma túy về để sử dụng chứ không bán. Tuy nhiên, từ các tài liệu chứng cứ có được, cơ quan chức năng có đủ khẳng định bị cáo phạm tội mua bán trái phép ma túy.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Trần Thị Trâm tổng cộng 23 năm 6 tháng tù về 2 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Văn Tuấn Anh 4 năm 6 tháng tù; 3 bị cáo Trần Công Đức, Hoàng Thị Trang, Nguyễn Thị Kim Oanh cùng mức án 4 năm tù; bị cáo Dương Văn Công lĩnh án 3 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.