Nhóm 'nam thanh, nữ tú' cùng bay lắc trong quán karaoke

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Trâm (SN 1981), trú xã Đông Lộc (Nghệ An) về hai tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo: Hoàng Thị Trang (SN 1993, trú xã Đông Lộc), Thái Văn Tuấn Anh (SN 1994, trú xã Văn Hiến), Trần Công Đức (SN 1998, trú xã Quỳ Hợp), Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1998, trú xã Kim Liên) và Dương Văn Công (SN 1990, trú phường Cửa Lò), Nghệ An bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 28/3/2026, nhóm nam, nữ gồm Trâm, Trang, Anh, Đức, Oanh và Công sau khi uống rượu, đi chơi quán bar thì rủ nhau đến quán Karaoke của Trâm để tổ chức sử dụng ma túy.

Trong đó, Trâm là người khởi xướng, rủ rê mọi người sử dụng ma túy. Nữ chủ quán còn là người chuẩn bị địa điểm là hai phòng VIP, cung cấp ma túy và công cụ cho cả nhóm sử dụng.

Bị cáo Trần Thị Trâm (đứng) là người khởi xướng, rủ rê mọi người sử dụng ma túy và phạm tội mua bán ma túy. Ảnh: Kim Long

Sau khi nhận ma túy từ Trâm, đối tượng Anh đã lấy 1 nửa viên thuốc lắc để sử dụng bằng cách uống cùng nước ngọt. Tuấn, Đức, Trang, Oanh cũng uống 1 nửa viên thuốc lắc.

Ngoài ra, Trâm còn lấy ma túy Ketamine đổ một ít ra đĩa sứ, rồi “xào ke” cho mọi người sử dụng.

Đến khoảng 03h00 ngày 29/3, khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang.

Ngoài hành vi phạm tội trên, cơ quan điều tra còn xác định, vào đầu tháng 3/2026, Trần Thị Trâm đã mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 1 gói ma túy Ketamine và ma túy thuốc lắc với giá 35 triệu đồng để sử dụng ván bán kiếm lời. Từ ngày 10 đến 28/3/2026, Trâm đã 6 lần bán ma túy cho nhiều con nghiện.

Trong vụ án này, Trâm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức cho cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán hơn 84 gam ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều thừa nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo khai vì nghiện nên khi được Trâm rủ đã cùng tham gia dùng “ke”...

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Thị Trâm 23 năm 6 tháng tù cho hai tội danh.

Tuyên phạt bị cáo Thái Văn Tuấn Anh 4 năm 6 tháng tù. 3 bị cáo Trần Công Đức, Hoàng Thị Trang, Nguyễn Thị Kim Oanh cùng lĩnh án 4 năm tù. Riêng bị cáo Dương Văn Công lĩnh án 3 năm 6 tháng tù.