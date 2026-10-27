Nhóm nam nữ manh động mang dao cướp xe máy trong đêm

4 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 20/10/2026, anh L.Đ.D. (sinh năm 2010) và anh L.Q.T. (sinh năm 2010), cùng trú tại xã Yên Thế, TP Bắc Ninh, bị cướp một xe mô tô Honda Wave màu đỏ, không gắn biển kiểm soát tại khu vực đường Võ Văn Kiệt, tổ dân phố Nội Hoàng 2, phường Tiền Phong.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Tiền Phong khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, truy xét những người liên quan.

Đến 12h ngày 21/10, lực lượng Công an làm rõ 4 đối tượng gồm T.V.T. (sinh năm 2008, trú tại phường Việt Yên); N.N.A. (sinh năm 2009, trú tại xã Trường Sơn); N.Đ.B. (sinh năm 2011, trú tại phường Bắc Giang) và T.M.P. (sinh năm 2011, trú tại phường Tiền Phong), đều thuộc TP Bắc Ninh.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng thu giữ 3 xe mô tô và một dao bấm đầu nhọn, một lưỡi, được xác định là hung khí sử dụng trong vụ việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.