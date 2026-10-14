Nhóm nam nữ đánh nhau vì cầm nhầm micro của quán karaoke: Bắt 6 đối tượng

Liên quan đến vụ việc nhóm nam nữ cãi vã, lao vào ẩu đả tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy ngày 11/10, Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/10, một nhóm khách đến hát tại quán karaoke Anh Tú, địa chỉ số 162 Ngọc Thụy. Sau khi ra về, một người trong nhóm bị xác định đã cầm theo micro của quán.

Phát hiện mất tài sản, chủ quán cùng hai nhân viên đuổi theo để yêu cầu trả lại. Từ đây, hai bên phát sinh mâu thuẫn, chửi bới và rượt đuổi nhau trên đường phố.

Hình ảnh các đối tượng gây rối trong đêm.

Đến khoảng 3h ngày 12/10, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng Công an tiến hành rà soát, xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, những người liên quan khai nhận diễn biến vụ việc xuất phát từ việc Hùng cầm theo micro của quán karaoke khi ra về. Chủ quán Nguyễn Minh Tuấn cùng hai nhân viên là Trần Văn Toản và Nguyễn Hải Dương đuổi theo đòi lại tài sản, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.