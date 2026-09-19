Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

Nghiên cứu dựa trên phỏng vấn 27 cựu thành viên của hai nhánh Boko Haram là ISWAP và JAS. Những đối tượng này cho biết AI được sử dụng trước, trong và sau các cuộc tấn công.

Cụ thể, những chatbot như ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic, Gemini của Google, Grok của xAI, Meta AI và DeepSeek được xem như công cụ để tìm kiếm thông tin và tham khảo ý kiến để thực hiện các vụ tấn công.

Theo các nhà nghiên cứu, việc sử dụng AI tại một số đơn vị của ISWAP và JAS không dừng ở việc các cá nhân đặt câu hỏi cho chatbot.

Một số cựu thành viên cho biết các nhóm này đã thành lập những đơn vị chuyên sử dụng AI, với sự tham gia của những đối tượng có kiến thức về công nghệ, vũ khí và chất nổ. AI được dùng để phân tích thông tin, hỗ trợ chỉ huy và tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

ISIL sử dụng chatbot AI để tìm thông tin kỹ thuật và hỗ trợ hoạt động chiến đấu. Ảnh: Unsplash

Khoảng 10 trong số 27 người được phỏng vấn đề cập đến việc sử dụng AI liên quan đến chất nổ. Theo nhà nghiên cứu Antonia Juelich tại Cambridge, điều đáng lo không chỉ nằm ở việc AI cung cấp những thông tin vốn đã có trên Internet.

Điểm khác biệt là chatbot có thể trả lời dựa trên tình huống cụ thể mà người dùng đưa ra. Người sử dụng có thể mô tả vấn đề đang gặp phải, cung cấp những thông tin liên quan rồi tiếp tục đặt câu hỏi để nhận được câu trả lời phù hợp hơn.

AI cũng được các cựu thành viên mô tả là công cụ hỗ trợ trong những tình huống khác trên chiến trường. Chẳng hạn, hình ảnh từ camera có thể được đưa vào chatbot để phân tích, hoặc AI được tham khảo khi các chiến binh gặp những loại vũ khí mà họ chưa quen sử dụng.

Một cựu thành viên thậm chí mô tả Grok như một nguồn tham khảo quen thuộc và nói rằng khi cần thông tin, các chiến binh thường nói “cứ hỏi Grok mà xem”.

Liên hợp quốc cũng từng cảnh báo về việc ISIL và các nhánh của tổ chức này ngày càng quan tâm đến những công nghệ mới, trong đó có AI.

Các công ty công nghệ lớn nói rằng họ đã xây dựng nhiều biện pháp bảo vệ để ngăn chatbot hỗ trợ khủng bố, bạo lực hoặc phát triển vũ khí.