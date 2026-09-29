Nhóm khách Việt chi gần 93 triệu đồng cho 10 ngày lái xe tự lái, khám phá Iceland

Cuối tháng 8, bạn Trần Đông Hoa cùng hai người bạn thực hiện hành trình 10 ngày tự lái hơn 3.000 km quanh Iceland theo cung đường Ring Road. Sau chuyến đi, nhân vật đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ thủ tục, thuê xe, đổ xăng, thanh toán phí đường hầm, chuẩn bị trang phục đến lên lịch trình và dự trù chi phí. Từ đó, giúp du khách đang ấp ủ kế hoạch khám phá đảo quốc băng giá có thêm thông tin trước khi lên đường.

THỜI TIẾT VÀ TRANG PHỤC

Theo Đông Hoa, cuối tháng 8, đầu tháng 9 là lúc Iceland bước vào thời điểm giao mùa, nhiệt độ từ khoảng 6-14 độ C. Đặc trưng dễ nhận thấy nhất là gió mạnh và thời tiết thay đổi rất nhanh. Một buổi sáng có thể lần lượt xuất hiện nắng, mưa rào và những cơn gió giật. Tuy chưa phải mùa đẹp nhất trong năm nhưng khá phù hợp cho một chuyến tự lái.

"Thời tiết chưa quá khắc nghiệt, nhiều đoạn đường khô ráo, an toàn, trong khi thời gian ban ngày vẫn kéo dài 13–15 tiếng, đủ để du khách thong thả khám phá cảnh sắc thiên nhiên. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm bắt đầu có cơ hội “săn” Bắc Cực Quang vào những đêm trời quang, dù khả năng quan sát được hiện tượng này vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và may mắn", nhân vật chia sẻ.

Thời tiết Iceland cuối tháng 8 thay đổi khá nhanh, với nhiệt độ khoảng 6-14 độ C và gió mạnh

Bên cạnh thời tiết, việc lựa chọn trang phục cũng cần được tính đến nếu du khách dự định khám phá Iceland bằng hình thức tự lái. Phần lớn các điểm tham quan đều cần đi bộ ở mức độ nhất định, từ những đoạn đường dẫn tới chân thác, lối đi dọc vách đá ven biển cho đến địa hình đá núi lửa và đường sỏi có thể trơn trượt.

Nhân vật khuyến nghị du khách cần chuẩn bị áo khoác chống nước, chống gió như Gore-Tex, quần chống thấm nước, giày hiking chống nước có độ bám tốt, cùng áo giữ nhiệt Heattech, mũ len, găng tay và khăn quàng. Nếu có kế hoạch trải nghiệm các suối nước nóng hoặc lagoon, du khách cũng nên mang theo đồ bơi.

THỦ TỤC, BẰNG LÁI, SIM & TIỀN TỆ

Với hành trình của mình, Đông Hoa xin visa Pháp và kết hợp du lịch ở Pháp trước khi tiếp tục bay sang Iceland.

Về bằng lái xe, nhân vật không làm giấy phép lái xe quốc tế mà sử dụng trực tiếp bằng lái xe Việt Nam dạng PET có tiếng Anh song ngữ. Theo trải nghiệm thực tế của nhóm, loại bằng này vẫn được chấp nhận khi thuê và lái xe tại Iceland.

Đông Hoa cùng hai người bạn thực hiện hành trình 10 ngày tự lái hơn 3.000 km quanh Iceland cho những trải nghiệm đáng nhớ

Về thanh toán, Iceland gần như là một xã hội không dùng tiền mặt. Từ phí đỗ xe, cây xăng tự động, nhà vệ sinh cho tới những quán ăn nhỏ đều có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ như Visa, Mastercard hoặc Apple Pay. Vì vậy, nhóm không đổi tiền Iceland (ISK) mà chủ yếu sử dụng thẻ trong suốt hành trình.

KINH NGHIỆM LÁI XE

Một trong những quyết định quan trọng nhất của chuyến đi là lựa chọn phương tiện.

Nhóm có ba người và mang theo khá nhiều hành lý, gồm ba vali ký gửi cỡ lớn cùng hai vali xách tay. Tuy nhiên, do xác định chỉ chạy cung Ring Road và không đi vào các tuyến đường F-road, nhóm lựa chọn một chiếc KIA Sportage, thuộc nhóm Compact SUV.

"Giá thuê mềm hơn hẳn so với các dòng 4WD chuyên dụng, xe lướt êm, gầm đủ cao để chạy qua các đoạn đường rải sỏi (gravel road) và đặc biệt là rất tiết kiệm xăng", Đông Hoa viết.

Bên cạnh đó, Đông Hoa cũng cho rằng Quốc lộ 1 của Iceland, phần lớn được trải nhựa và khá dễ đi vào thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Nhóm lựa chọn Kia Sportage cho hành trình Ring Road vì phù hợp với cung đường và tiết kiệm nhiên liệu

Với những chuyến đi có từ hai người cùng lái, Hoa lưu ý nên đăng ký đầy đủ thông tin của các tài xế với công ty cho thuê xe ngay từ khi đặt xe. Việc bổ sung tài xế phụ thường phát sinh thêm chi phí, nhưng giúp hành trình thuận tiện và hạn chế rủi ro khi có sự cố.

Nhân vật cũng khuyến cáo không nên để người chưa được đăng ký tự ý điều khiển xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc hư hỏng, việc tài xế không có tên trong hợp đồng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm, tùy theo điều khoản của từng công ty cho thuê xe.

Vì đây là lần đầu tự lái tại Iceland, nhóm quyết định mua gói bảo hiểm Platinum/Premium cao nhất của Lotus để yên tâm trong suốt hành trình.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chuyến đi, nhân vật cho rằng nếu chỉ chạy Ring Road trong điều kiện thời tiết thuận lợi như nhóm đã gặp, du khách hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn gói bảo hiểm tiết kiệm hơn.

"Phần lớn Ring Road lúc này có đường nhựa khá đẹp. Trong chuyến đi, nhóm không gặp tuyết hay băng trên đường, gió cũng không quá mạnh nên việc lái xe nhìn chung khá nhẹ nhàng. Chỉ cần chú ý biển báo, tuân thủ tốc độ, đề phòng cừu băng qua đường và thường xuyên kiểm tra tình hình thời tiết", nhân vật viết.

Dù vậy, Ring Road không phải lúc nào cũng là những đoạn đường nhựa bằng phẳng. Một số khu vực có đường rải sỏi với khá nhiều đá nhỏ.

Một đoạn đường rải sỏi và có sương mù khiến nhóm phải giảm tốc độ, lái xe cẩn thận hơn

Đáng chú ý là đoạn đường sau khi qua hầm Vaðlaheiðagöng, trên hành trình về phía Akureyri. Nhóm gặp một đoạn đèo không quá dốc nhưng có nhiều sỏi nhỏ và sương mù, vì vậy phải giảm tốc độ và lái cẩn thận hơn. Đây cũng là lúc Đông Hoa nhận thấy Gravel Protection là hạng mục bảo hiểm đáng cân nhắc, bởi đá sỏi có thể bắn vào thân xe hoặc kính chắn gió.

Với những du khách muốn tiết kiệm chi phí, Đông Hoa cho rằng có thể lựa chọn gói bảo hiểm cơ bản rồi bổ sung thêm các hạng mục phù hợp với cung đường và điều kiện thời tiết.

Nếu du khách ưu tiên sự an tâm trong suốt hành trình, cô lưu ý du khách có thể cân nhắc Gravel Protection, gói bảo vệ xe trước thiệt hại do đá, sỏi văng vào thân xe hoặc kính chắn gió; Sand & Ash Protection, bảo vệ trong trường hợp xe gặp cát hoặc tro núi lửa và Wind Damage, hỗ trợ chi trả thiệt hại do gió mạnh, đặc biệt khi gió giật làm hỏng cửa xe.

CÁCH THỨC ĐỔ XĂNG VÀ MẸO TRÁNH BỊ KHOÁ TIỀN THẺ

Một kinh nghiệm thực tế khác được Đông Hoa đặc biệt lưu ý là việc đổ xăng tại các trạm tự động.

"Phần lớn cây xăng ở Iceland như N1, Olís hay Orkan đều tự phục vụ 24/7. Khi sử dụng cây xăng tự động, thẻ Credit/Debit cần có mã PIN 4 chữ số để thực hiện giao dịch", nhân vật viết.

Đặc biệt, cô lưu ý hơn là khoản tiền tạm khóa. Theo Đông Hoa, khi thanh toán tự động tại cây xăng N1, hệ thống sẽ mặc định tạm giữ khoảng 22.000 ISK cho mỗi lần đổ xăng. Do đó, phải mất khoảng 10 ngày ngân hàng mới hoàn lại khoản tiền tạm giữ này.

Đông Hoa cho biết, du khách cần chú ý biển báo và phương thức thanh toán tại các bãi đỗ xe trên hành trình

Để tránh tình trạng thẻ bị giữ tiền, nữ du khách gợi ý nên ghé những cây xăng lớn vào ban ngày, khi cửa hàng có nhân viên trực. Thay vì tự thao tác hoàn toàn tại cây xăng, du khách có thể vào quầy nhờ nhân viên mở cây xăng theo đúng số tiền muốn đổ, sau đó quay lại quầy thanh toán. Cách này giúp hệ thống chỉ trừ đúng số tiền xăng thực tế sử dụng, thay vì phát sinh khoản pending.

LƯU Ý VỀ PHÍ ĐƯỜNG HẦM VÀ THUẾ ĐƯỜNG BỘ

Một điểm đặc biệt của du lịch Iceland là nhiều điểm tham quan không thu vé vào cửa nhưng lại thu phí đỗ xe. Do đó, du khách nên tải trước các ứng dụng Parka.is hoặc EasyPark, đăng ký biển số xe và liên kết thẻ thanh toán.

Theo Đông Hoa, không phải bãi đỗ nào cũng yêu cầu thanh toán qua ứng dụng. Một số địa điểm đặt máy thanh toán trực tiếp tại bãi. Vì vậy, khi vừa đỗ xe, du khách nên quan sát kỹ các biển báo để biết phương thức thanh toán, tránh bị camera ghi hình và xử phạt.

Thông thường, du khách có thể nhận biết bãi đỗ thu phí qua hai hình thức. Thứ nhất là, biển báo "Parka" hoặc thông tin phí đỗ xe ngay trước hoặc tại lối vào bãi. Thứ hai, máy thanh toán được đặt trực tiếp cạnh bãi đỗ xe.

Ngoài ra, trên Ring Road, nếu đi qua một số đường hầm, du khách cần chủ động thanh toán online tại Veggjald.is trước khi đi hoặc trong vòng 24 giờ sau khi qua hầm. Trường hợp, quên thanh toán trong thời hạn này, công ty thuê xe có thể nhận được thông báo phạt và tự động trừ tiền vào thẻ của khách, kèm thêm phí dịch vụ.

Bên cạnh đó, Iceland hiện áp dụng phí thuế đường bộ tính theo số km xe chạy. "Cách thu tiền có thể khác nhau tùy công ty cho thuê xe: có hãng đã đưa khoản này vào giá thuê hoặc thông báo ngay từ lúc đặt xe, trong khi một số hãng có thể tính và thu thêm khi bạn nhận hoặc trả xe. Nên hãy đọc kỹ điều khoản hoặc hỏi trực tiếp nhân viên lúc nhận xe xem giá đã bao gồm phí theo km chưa, tránh bất ngờ khi bị trừ thêm tiền sau chuyến đi", nhân vật lưu ý.

Hơn 3.000 km, nhóm đi qua những cung đường, thác nước và cảnh quan thơ mộng của Iceland

Ngoài ra, Đông Hoa cũng cho rằng, Iceland có cảnh quan rộng lớn và nhiều đoạn đường vắng, rất dễ khiến du khách muốn dừng xe liên tục để chụp ảnh. Song, cần đặc biệt tuân thủ giới hạn tốc độ bởi Iceland kiểm soát tốc độ khá nghiêm và mức phạt cao. Ngoài ra, không nên tùy tiện dừng hoặc đỗ xe bên lề đường chỉ để chụp ảnh, nhất là trên những đoạn đường hẹp, khuất tầm nhìn hoặc gần khúc cua.

LỊCH TRÌNH 10 NGÀY KHÁM PHÁ ICELAND

Với cung Ring Road, nhóm bạn thực hiện hành trình theo chiều ngược kim đồng hồ, kết hợp những điểm tham quan nổi tiếng cùng một số địa danh nằm ngoài tuyến chính.

Ngày đầu tiên, cả nhóm dành để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, đồng thời dạo quanh thủ đô Iceland để làm quen với không khí và nhịp sống của thành phố.

Ngày thứ hai, nhóm khởi hành theo cung Golden Circle, một trong những tuyến tham quan nổi tiếng của Iceland. Ba điểm dừng chính trong ngày gồm Þingvellir National Park, khu vực Geysir và thác Gullfoss, mang đến những trải nghiệm đầu tiên về cảnh quan núi lửa, địa chất và thác nước đặc trưng của đất nước này.

Jökulsárlón và Diamond Beach là những điểm dừng nổi bật trong hành trình khám phá Iceland

Sang ngày thứ ba, hành trình tiếp tục về phía nam với hai thác nước nổi tiếng Seljalandsfoss và Skógafoss. Nhóm sau đó ghé những bãi biển cát đen, một trong những cảnh quan đặc trưng của Iceland, trước khi kết thúc ngày di chuyển.

Ngày thứ tư là chặng đường đến khu vực Jökulsárlón và Diamond Beach. Jökulsárlón là một trong những điểm đến nổi bật của hành trình, nơi du khách có thể bắt gặp những tảng băng trôi trên mặt hồ. Tuy nhiên, theo trải nghiệm của Hoa, du khách đến Diamond Beach vào mùa hè không nên kỳ vọng khung cảnh giống hoàn toàn những hình ảnh thường thấy trên mạng. Nhiệt độ cao khiến băng tan nhanh, vì vậy bãi cát đen có thể chỉ còn những mảnh băng nhỏ hoặc số lượng không nhiều như vào mùa đông.

Ngày thứ năm, nhóm tiếp tục hành trình đến Vestrahorn và Stuðlagil Canyon. Hai điểm đến mang những đặc trưng địa hình khác nhau, từ dãy núi ven biển đến hẻm núi với những vách đá bazan đặc trưng của Iceland.

Ngày thứ sáu dành cho khu vực Lake Mývatn. Sau những chặng đường dài, nhóm dành thời gian khám phá cảnh quan quanh hồ và các khu vực tự nhiên lân cận.

Ngày thứ bảy, nhóm di chuyển tới Húsavík, thị trấn ven biển nổi tiếng với các tour quan sát cá voi. Đây cũng là ngày nhóm dành thêm thời gian nghỉ ngơi và dạo quanh khu vực trước khi tiếp tục hành trình.

Ngày thứ tám, nhóm ghé thác Goðafoss rồi bắt đầu di chuyển về phía bán đảo Snæfellsnes. Chặng đường này đánh dấu giai đoạn cuối của hành trình vòng quanh Iceland, với quãng đường dài tiếp tục nối các điểm tham quan nằm rải rác trên đảo.

Ngày thứ chín được dành trọn để khám phá bán đảo Snæfellsnes. Nhóm lần lượt ghé Búðakirkja, Arnarstapi, Rauðfeldsgjá, núi Kirkjufell và thị trấn Stykkishólmur, trước khi nghỉ đêm để chuẩn bị cho chặng cuối.

Ngày thứ mười, nhóm xuất phát sớm từ Snæfellsnes, trở về Reykjavík và ghé Blue Lagoon trước khi di chuyển ra sân bay. Sau 10 ngày và hơn 3.000 km, hành trình khép lại bằng chặng cuối cùng trước khi nhóm rời Iceland.

CHI PHÍ GẦN 93 TRIỆU ĐỒNG/NGƯỜI

Với nhóm ba người, tổng chi phí cho hành trình 10 ngày tự lái Iceland vào khoảng 93 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay, thuê xe, nhiên liệu, lưu trú, ăn uống và các khoản phí phát sinh trong quá trình di chuyển.

Trong đó, vé máy bay chiếm phần đáng kể trong ngân sách. Chặng khứ hồi TP.HCM – Paris của Qatar Airways có giá khoảng 31,6 triệu đồng/người, trong khi vé khứ hồi Paris – Keflavík của Icelandair khoảng 11,8 triệu đồng/người. Tổng chi phí vé máy bay khoảng 43,4 triệu đồng/người.

Chi phí thuê xe khoảng 57 triệu đồng cho cả nhóm, tương đương 19 triệu đồng/người.

Chủ động mua thực phẩm, nấu ăn và dự trữ đồ ăn giúp nhóm tiết kiệm chi phí trên những cung đường vắng

Với quãng đường hơn 3.000 km, nhóm chi khoảng 8 triệu đồng cho nhiên liệu, tương đương khoảng 2,7 triệu đồng/người. Về lưu trú, cả nhóm ở 9 đêm tại các guesthouse, với chi phí khoảng 19,5 triệu đồng/người. Đông Hoa cho biết việc ưu tiên những nơi lưu trú có bếp giúp nhóm có thể tự chuẩn bị một phần bữa ăn, qua đó kiểm soát chi phí tốt hơn.

Các khoản phí đỗ xe và đường hầm trong suốt hành trình vào khoảng 1,5 triệu đồng/người. Trong khi đó, chi phí ăn uống khoảng 7 triệu đồng/người, kết hợp giữa tự nấu tại nơi lưu trú và ăn ngoài một số bữa.

"BÍ KÍP SINH TỒN" CHO CHUYẾN ROAD TRIP ICELAND

Theo Đông Hoa, một trong những cách giúp giảm chi phí đáng kể là chủ động mua thực phẩm và nấu ăn. Nhân vật gợi ý, du khách nên ghé chuỗi siêu thị Bónus ngay khi nhận xe từ sân bay. Du khách có thể mua mì gói, thịt, trứng, rau củ, gia vị và đồ ăn nhẹ để dự trữ trong xe.

Việc dự trữ đồ ăn CŨNG đặc biệt quan trọng trên những cung đường vắng. Giữa các điểm tham quan phần lớn là thiên nhiên và núi đá, chỉ khi tới những thị trấn lớn mới dễ tìm siêu thị hoặc cây xăng. Vì vậy, nên luôn có lương khô, đồ ăn vặt và thực phẩm dự phòng trong xe để tránh rơi vào cảnh đói bụng giữa đường.

Sau 10 ngày và hơn 3.000 km tự lái, Đông Hoa đúc kết việc chuẩn bị kỹ từ xe, bảo hiểm, thời tiết đến đồ ăn và các khoản phí là yếu tố quan trọng cho chuyến road trip Iceland

Một khoản khác có thể tiết kiệm là nước uống. Thay vì mua nước đóng chai, du khách có thể mang theo bình cá nhân và sử dụng nước máy tại guesthouse hoặc cây xăng. Theo chia sẻ của nhân vật, nước máy ở Iceland đến trực tiếp từ nguồn băng tan, được đánh giá là tinh khiết và ngon, vì vậy chỉ cần mang theo bình nước cá nhân là có thể tiết kiệm thêm một khoản.

Cuối cùng, hai ứng dụng được khuyến nghị nên tải trước chuyến đi là Vedur và Safetravel.

Vedur.is được sử dụng để theo dõi dự báo thời tiết và chỉ số Bắc Cực Quang vào ban đêm. Trong khi đó, Safetravel.is cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng đường sá, cảnh báo bão gió hoặc những trường hợp phong tỏa đường theo thời gian thực.

Sau 10 ngày di chuyển hơn 3.000 km, Đông Hoa cho rằng điều quan trọng nhất với một chuyến tự lái Iceland là chuẩn bị kỹ trước khi lên đường, từ việc chọn xe, mua bảo hiểm, theo dõi thời tiết đến dự trữ đồ ăn và nắm rõ các khoản phí trên đường. Những kinh nghiệm này giúp hành trình thuận lợi hơn, nhất là khi có những chặng đường dài, ít hàng quán và khu dân cư. Với nhân vật, bên cạnh những điểm tham quan nổi tiếng, chính những cung đường dài qua núi đá, thác nước, bãi biển cát đen và những vùng đất vắng người mới là điều khiến chuyến đi Iceland trở nên đáng nhớ.