Nhóm học sinh Phú Thọ vào chung kết toàn quốc cuộc thi về trí tuệ nhân tạo

Học sinh Trường THPT Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đạt giải Nhất bảng B, khu vực miền Bắc.

Theo thông báo của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đội tuyển học sinh của Trường THPT Hạ Hòa đại diện cho tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc đạt giải Nhất bảng B, khối THPT, khu vực miền Bắc tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026.

Đội thi gồm 3 học sinh lớp 11A1 là: Đinh Việt Anh, đội trưởng; Hán Linh Linh và Nguyễn Minh Tuấn. Thầy Lê Huy, giáo viên môn Toán, Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM nhà trường, hướng dẫn nhóm thực hiện dự án “ILLUSION OF COMPETENCE DETECTOR”, được nhóm giới thiệu là công cụ phát hiện “ảo tưởng năng lực”.

Ý tưởng bắt đầu từ một tình huống trong học tập mà nhóm tác giả quan sát được. Khi nghe giảng hoặc tự ôn tập, có người học cảm thấy đã hiểu bài, nắm chắc kiến thức nhưng lại lúng túng khi làm bài thi hoặc gặp yêu cầu mới. Khoảng cách giữa cảm nhận đã hiểu và khả năng vận dụng khiến các em đặt câu hỏi về cách nhận diện những phần kiến thức chưa thực sự vững.

Từ trăn trở đó, nhóm lựa chọn xây dựng công cụ hỗ trợ người học nhận biết những lỗ hổng kiến thức để điều chỉnh việc ôn luyện. Thay vì chỉ hướng đến chấm và chữa bài, dự án đặt trọng tâm vào mục tiêu giúp người học nhìn rõ hơn mức độ hiểu bài của bản thân, hạn chế tâm lý chủ quan trong quá trình tự học.

Thành viên đội tuyển dự thi giới thiệu về dự án.

Ở nội dung triển khai, nhóm lựa chọn môn Tiếng Anh, xây dựng hệ thống từ vựng theo từng trường nghĩa. Các thành viên thực hiện việc lựa chọn, biên tập và kiểm chứng dữ liệu, đồng thời sử dụng ChatGPT, Gemini AI và Claude AI để hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu, thiết lập cơ sở tri thức và xây dựng mã nguồn hệ thống.

Dữ liệu được chuẩn hóa theo định dạng JSON nhằm phục vụ việc tổ chức, lưu trữ và xử lý trên phần mềm. Sản phẩm được triển khai trực tuyến trên nền tảng Render.com, sử dụng Python và FastAPI cho phần xử lý phía sau, kết hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Giao diện được thiết kế theo hướng game hóa, đưa các yếu tố trò chơi vào hoạt động học tập, với lộ trình chia theo các cấp độ B2 đến C1. Đây là cách nhóm lựa chọn để tổ chức nội dung luyện tập, tạo sự sinh động trong quá trình tương tác với sản phẩm.

Theo định hướng của nhóm tác giả, cấu trúc dữ liệu được tổ chức thành các phần độc lập ngay từ đầu, tạo điều kiện bổ sung nội dung trong quá trình phát triển. Từ phạm vi từ vựng tiếng Anh, nhóm hướng tới khả năng mở rộng công cụ sang những môn học và lĩnh vực khác.

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026 khuyến khích thí sinh xây dựng dự án AI giải quyết vấn đề thực tế. Riêng bảng B, hồ sơ yêu cầu có minh chứng kiểm thử, lịch sử câu lệnh và kê khai trung thực những công cụ, dữ liệu, mã nguồn, tài nguyên đã sử dụng.

Với kết quả tại khu vực miền Bắc, đội thi Trường THPT Hạ Hòa được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/11/2026 tại Hà Nội. Tại vòng thi này, các đội sẽ thực hiện thử thách cải tiến sản phẩm, trình diễn, thuyết trình và phản biện trước hội đồng giám khảo.

Kết quả của nhóm học sinh lớp 11A1 góp thêm động lực cho hoạt động STEM và nghiên cứu khoa học của nhà trường trong năm kỷ niệm 65 năm thành lập, từ 1961 - 2026. Từ một vấn đề trong việc học hằng ngày, các em có cơ hội vận dụng kiến thức, tiếp cận công nghệ và phát triển ý tưởng thành sản phẩm cụ thể.