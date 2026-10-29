Nhóm học sinh ăn lá rừng lạ, một em tử vong

Sáng 29/10, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nhóm học sinh THCS ăn lá lạ, 1 em đã tử vong.

Hình ảnh về cây lá ngón (Ảnh minh họa).

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 28/10, nhóm khoảng 5 em học sinh người Cơ tu của Trường liên cấp Tiểu học và THCS xã biên giới Hùng Sơn học tại điểm Trường Tiểu học và THCS Ch’ơm trong lúc nô đùa ở khu vực gần bìa rừng phía trước trường thì có 2 em bứt một loại lá lạ (nghi là lá ngón) nhai.

Sau đó các em về trường thì 2 em ăn lá lạ có dấu hiệu bị ngộ độc, một em nôn ói được, còn một em học lớp 8 ở thôn Ga lâu, xã Hùng Sơn thì bị tím tái, nguy kịch. Phát hiện sự việc, nhà trường đã khẩn trương đưa 2 em đến Trạm Y tế quân dân y Axan để cấp cứu. Tuy nhiên, em học sinh lớp 8 đã tử vong, em còn lại được xúc ruột, truyền nước và theo dõi, hiện sức khỏe đã ổn định.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình em học sinh tử vong lo hậu sự. Công an xã Hùng Sơn đang tiếp tục phối hợp với nhà trường xác minh, làm rõ vụ việc.