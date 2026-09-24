Nhóm Giàu, Sang, Phát cướp xe điện

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 15/9, Công an xã Long Hưng tiếp nhận tin báo của anh N.T.N (SN 2009, trú tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) về việc anh cùng 3 người bạn đang điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường thì bị 3 đối tượng điều khiển xe mô tô hai bánh áp sát, dùng hung khí đánh rồi cướp 2 xe đạp điện, trị giá khoảng 7.500.000 đồng.

Đến sáng ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ được 3 đối tượng gây án.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Nhóm đối tượng gồm: Lê Nguyễn Giàu (SN 2009); Lê Nguyễn Sang (SN 2009) cùng trú tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp và Lê Hồng Hiệp Phát (SN 2007, trú tại xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp). Công an cũng triệu tập làm việc các đối tượng có liên quan khác.

Qua test nhanh cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Các đối tượng khai do phát sinh mâu thuẫn trước đó nên khi thấy nhóm anh N.T.N thì Giàu, Sang và Phát đã điều khiển xe đuổi theo dùng gậy sắt đánh rồi lần lượt chiếm đoạt 2 xe đạp điện của các bị hại.

Hiện tại Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giàu, Sang, Phát và thu hồi toàn bộ tang vật.