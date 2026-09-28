Nhóm giang hồ mạng chuyên làm phim bạo lực, 'cổ súy xã hội đen'
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố 17 bị can, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc Hà Đông”, SN 1968; trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), liên quan đến đường dây sản xuất, phát tán các video ngắn (drama) có nội dung bạo lực, cổ súy lối sống xã hội đen trên không gian mạng để câu view, kiếm tiền.
Nguồn CAND: https://cand.vn/nhom-giang-ho-mang-chuyen-lam-phim-bao-luc-co-suy-xa-hoi-den-post823392.html