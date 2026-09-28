Nhóm giang hồ mạng chuyên làm phim bạo lực, 'cổ súy xã hội đen'

Lợi dụng danh nghĩa cựu nhân viên ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt của 6 người hơn 29,7 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.