Nhóm Facebook 'Con ghét bố mẹ' đông thành viên nhất bất ngờ 'bay màu'

Thời gian gần đây, nhóm Facebook mang tên “Con ghét bố mẹ” thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội. Nhóm được thành lập vào ngày 17/1/2021, cho phép các thành viên chia sẻ những nỗi buồn trong mối quan hệ với cha mẹ. Với chế độ hoạt động công khai, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy và xem các bài đăng trong nhóm.

Tuy nhiên, vào ngày 6/10, khi truy cập vào nhóm, người dùng nhận kết quả trả về “Nhóm không hiển thị tại Việt Nam”. Lý do cụ thể cho việc hạn chế truy cập vẫn chưa được công bố.

Được biết, nhóm này đã nhanh chóng tăng trưởng về số lượng thành viên, từ 2.100 người vào tháng 4/2026, lên hơn 100.000 thành viên vào ngày 29/9, và chỉ sau một tuần, con số này đã tăng gần gấp bốn lần, đạt hơn 398.000 thành viên vào trưa ngày 5/10, trước khi “bay màu”.

Các thành viên trong nhóm đến từ nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau, không chỉ đơn thuần là những người trẻ tuổi. Họ có thể là học sinh, người đã trưởng thành hoặc thậm chí là những bậc phụ huynh.

Nội dung bài đăng rất đa dạng, từ những vấn đề trong gia đình, áp lực học tập, đến những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, do phần lớn các bài viết được chia sẻ ẩn danh và chỉ từ một phía, nên nhiều câu chuyện khó có thể được xác minh và dễ gây tranh cãi.

Đáng chú ý, một số tài khoản trong nhóm đã đăng tải những tình huống tiêu cực để thu hút sự chú ý, sau đó gắn link bán hàng trong phần bình luận.

Mặc dù nhóm “Con ghét bố mẹ” với hơn 398.000 thành viên không còn truy cập được, nhưng trên Facebook vẫn tồn tại nhiều nhóm cùng tên với số lượng thành viên từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn người. Hầu hết các nhóm này đều đã đổi tên gần đây để bám theo nội dung đang viral.

Không chỉ đổi tên, các nhóm “Con ghét bố mẹ” mới còn sử dụng chính avatar và các nhận diện của nhóm vừa “bay màu”, khiến cho nhiều người dùng không thể phân biệt được đâu là nhóm “chính chủ”.

Trên TikTok cũng xuất hiện nhiều tài khoản mang tên “Con ghét bố mẹ”, đăng tải lại các bài viết từ nhóm Facebook. Hiện tại, mục đích và chủ nhân của những tài khoản này vẫn chưa được làm rõ.