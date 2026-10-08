Nhóm du khách đang tăng trưởng mạnh nhất tại Việt Nam

Du khách Tina và Emma, từ Na Uy, đến TP.HCM du lịch dưới cái nắng 40 độ C năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sáng 27/9, Phú Quốc đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk, chở hơn 370 du khách, mở đầu du lịch "trú đông" của khách Nga. Sự trở lại của đường bay diễn ra trong bối cảnh khách châu Âu tới Việt Nam tăng mạnh, cao nhất trong các khu vực gửi khách trong 9 tháng qua.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố hôm 3/10, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng. Xét theo khu vực, châu Âu tăng trưởng mạnh nhất với 55%, vượt xa mức tăng của châu Á (7,6%), châu Úc (21%), châu Mỹ (20%) và châu Phi (29,4%).

Đà tăng diễn ra trên nhiều thị trường châu Âu, với Pháp, Anh, Đức và Ba Lan đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trong đó, Nga nổi bật cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng. Thị trường này đạt hơn một triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 160,6% so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu nhóm thị trường châu Âu.

Châu Âu nổi lên

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá sự gia tăng của khách châu Âu từ đầu năm cho thấy dư địa mở rộng nhóm khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, đồng thời có nhu cầu đa dạng từ văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết các chính sách dành cho thị trường châu Âu đang tạo thêm thuận lợi cho tăng trưởng. Việt Nam đã miễn thị thực cho nhiều quốc gia châu Âu, kéo dài thời hạn e-visa (thị thực điện tử) từ 45 ngày lên 90 ngày và áp dụng chính sách miễn thị thực đối với du khách vào Phú Quốc.

Ngoài ra, kết nối hàng không được cải thiện với các đường bay thuận lợi hơn, trong đó đã có những chuyến bay thẳng từ Bắc Âu và dự kiến mở thêm đường bay tới Ba Lan trong năm nay.

Bên cạnh hàng không, hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư. Nhiều cảng hàng không nội địa được nâng cấp thành sân bay quốc tế, trong khi các tuyến cao tốc và đường sắt được đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục mở rộng, chất lượng dịch vụ được nâng lên.

Những yếu tố này tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng khách châu Âu. Tốc độ tăng trưởng 55% cũng cho thấy sự mở rộng nguồn khách đang diễn ra trên nhiều thị trường, thay vì phụ thuộc vào một quốc gia.

"Mùa" khách Nga đã thay đổi

Ông Bùi Quốc Đại, Phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam - doanh nghiệp chuyên đón khách Nga và các nước CIS, nhận định thị trường Nga đang tăng trưởng tốt tại Việt Nam.

"Dù chưa thể gọi đây là nhóm khách 'dẫn dắt' cho thị trường châu Âu, song với quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện nay, Nga đang trở thành một trong những động lực quan trọng của dòng khách từ khu vực này đến Việt Nam", ông Đại nói với Tri Thức - Znews.

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo ông, khái niệm "mùa khách Nga" cũng đã thay đổi. Trước đây, lượng khách thường tập trung rõ hơn vào một số thời điểm trong năm (thường cuối năm), trong khi hiện nay dòng khách đã tương đối ổn định, có thể vượt 100.000 lượt mỗi tháng.

Dù chưa thể gọi đây là nhóm khách 'dẫn dắt' cho thị trường châu Âu, song với quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện nay, Nga đang trở thành một trong những động lực quan trọng của dòng khách từ khu vực này đến Việt Nam

Ông Bùi Quốc Đại, Phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam

Sự khác biệt giữa mùa hè và mùa đông chủ yếu đến từ cách các hãng hàng không phân bổ năng lực khai thác theo mùa. Mùa hè, các hãng phải phân bổ đội bay cho nhiều thị trường khác. Sang mùa đông, khi nhu cầu tại một số điểm đến giảm, năng lực khai thác các đường bay đến Việt Nam có thể được tăng lên.

"Do đó, tính mùa vụ không hoàn toàn phản ánh biến động nhu cầu mà còn chịu tác động từ khả năng điều chuyển và khai thác đội bay của các hãng hàng không", ông Đại nói, nhận định điểm nghẽn lớn nhất đối với tăng trưởng khách Nga hiện nay không nằm ở nguồn khách mà ở năng lực vận chuyển hàng không.

Doanh nghiệp kỳ vọng thị trường này tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, trong khi đặt mục tiêu tăng 20-30%. Nếu các hãng hàng không có thể bổ sung máy bay và mở rộng năng lực khai thác, lượng khách Nga tới Việt Nam còn dư địa tăng cao hơn.

Theo ông Đại, sức hút của Việt Nam đối với khách Nga đến từ nhiều yếu tố.

Khách Nga dạo chơi TP.HCM, tắm biển Phú Quốc năm 2024-2025. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Nếu trước đây dòng khách Nga đến Việt Nam chủ yếu gắn với nghỉ dưỡng, nhu cầu hiện đã mở rộng sang nhiều loại hình khác. Trong đó, du lịch y tế đang được khách Nga quan tâm, như các dịch vụ thẩm mỹ, điều trị, chăm sóc cơ xương khớp và chẩn đoán.

"Những nhu cầu này mở rộng khả năng khai thác thị trường Nga ngoài phân khúc nghỉ dưỡng biển truyền thống", đại diện đơn vị cho hay.

Tuy nhiên, thiếu nhân lực sử dụng tiếng Nga vẫn là một trong những điểm nghẽn của thị trường. Rào cản ngôn ngữ khiến một số sản phẩm, dịch vụ chưa tiếp cận hiệu quả nhóm khách này. Anex cần tăng cường quảng bá bằng tiếng Nga để giới thiệu rõ hơn các sản phẩm, dịch vụ đang có tại Việt Nam.

Ông Đại cũng cho rằng cần thay đổi cách nhìn về tiếng Nga trong đào tạo nhân lực. Ngoại ngữ này không chỉ cần thiết cho hướng dẫn viên mà còn là công cụ giúp người lao động tiếp cận một thị trường khách lớn, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Cuộc đua

Khách Nga tới Việt Nam tăng mạnh trong bối cảnh các thị trường nghỉ dưỡng trong khu vực cạnh tranh ngày càng rõ để thu hút dòng khách này, nhất là ở phân khúc nghỉ biển và kỳ nghỉ dài ngày.

Trung Quốc, một thị trường cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong cuộc đua thu hút khách Nga, cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu tiếp tục là những điểm trung chuyển phổ biến với khách Nga khi kết hợp Trung Quốc vào các hành trình khác tại châu Á.

Trong khi đó, Thái Lan hiện vẫn dẫn đầu Đông Nam Á về lượng khách Nga với hơn 1,27 triệu lượt khách Nga trong 9 tháng, gần tương đương tổng lượng khách của cả năm trước. Doanh số tour từ Nga tới Thái Lan trong mùa đông tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phuket, Khao Lak, Pattaya, Koh Samui, Koh Chang và Krabi tiếp tục được khách Nga quan tâm trong mùa đông. Nhu cầu cũng tăng tại các tỉnh phía Bắc và một số đảo nhỏ như Koh Lanta ở Krabi, Koh Lipe ở Satun và Koh Yao Yai gần Phuket.

Khách Nga cùng gia đình dạo chơi tại bờ biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát.

Các số liệu cho thấy Việt Nam và Thái Lan đang có những lợi thế khác nhau trên thị trường Nga. Thái Lan có quy mô khách lớn hơn, hệ thống sản phẩm nghỉ dưỡng phát triển và nền khách ổn định, trong khi Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng cao ở một số chỉ số về mức độ quan tâm và lượng khách.

Artur Muradyan, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga (ATOR) phụ trách du lịch quốc tế, cho rằng mở rộng kết nối hàng không là một trong những yếu tố giúp Việt Nam thu hút khách Nga. Các đường bay không chỉ tập trung vào Hà Nội mà còn mở rộng tới Nha Trang và Phú Quốc, giúp khách tiếp cận trực tiếp các khu nghỉ dưỡng biển thay vì phải nối chuyến qua các điểm trung chuyển.

"Mùa biển cũng tạo lợi thế cho Việt Nam vào mùa hè. Khách Nga tới Thái Lan trong thời gian này phải lựa chọn một số khu vực phù hợp để tắm biển, trong khi Phú Quốc có mùa biển kéo dài đến tháng 10", ông nói.

Theo ông Muradyan, giá tour cạnh tranh, sự đa dạng của các chương trình do doanh nghiệp lữ hành cung cấp và lượng phòng được đặt trước cũng là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu.

"Với Việt Nam, bài toán không chỉ là thu hút thêm khách Nga mà còn phải nâng khả năng phục vụ khi lượng khách tăng. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt năng lực vận chuyển hàng không và hệ thống lưu trú, cần tiếp tục được nâng cấp. Nếu máy bay có thêm nhiều, cơ chế đi lại và hạ tầng hỗ trợ cũng phải theo kịp", ông Đại từ Anex nhận định.

Hai du khách Đức nghỉ ngơi tại một công viên ở TP.HCM năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.