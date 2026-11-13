Nhóm đối tượng 'quái chiêu' tổ chức sử dụng ma túy lưu động trên xe ô tô

Theo tài liệu điều tra, ngày 03/10/2026, Đoàn Mạnh Duy (SN 2003) điều khiển xe ô tô đón Bùi Đức An (SN 1995) và Nguyễn Nhật Quang (SN 2004), cùng trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Ketamine ngay trên xe.

Trong quá trình di chuyển qua địa bàn các xã Nghĩa Trụ, Phụng Công, các đối tượng phân công người chuẩn bị, cung cấp ma túy, thay đổi vị trí ngồi và người điều khiển phương tiện để tiếp tục sử dụng ma túy, đồng thời di chuyển liên tục nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khi xe của các đối tượng di chuyển trên đường ĐT379, đã bị tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hưng Yên dừng kiểm tra. Phát hiện lực lượng Công an, An và Quang bỏ chạy, Duy ở lại trên xe. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon chứa 0,3016 gam ma túy Ketamine và phát hiện 0,437 gam ma túy Ketamine bám dính tại một số vị trí trong xe cùng các đồ vật liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Duy và Bùi Đức An về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Nhật Quang.

Tang vật, phương tiện liên quan đến vụ án.

Các bị can Đoàn Mạnh Duy và Bùi Đức An.

Hình ảnh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý của các đối tượng trên xe ô tô được trích xuất từ Camera hành trình.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ sở, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê xe tự lái cần nâng cao trách nhiệm quản lý phương tiện, xác minh thông tin người thuê, thực hiện đầy đủ hợp đồng và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường quản lý, giám sát lái xe, thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đối với người điều khiển phương tiện.

Người dân tuyệt đối không tham gia, tiếp tay, bao che hoặc tạo điều kiện cho hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không cho thuê, mượn phương tiện khi có căn cứ nghi vấn bị sử dụng vào mục đích phạm pháp. Khi phát hiện các nhóm người có biểu hiện nghi vấn tụ tập sử dụng ma túy trên xe ô tô hoặc phương tiện có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh, xử lý.