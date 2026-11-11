Nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo trốn truy nã quốc tế sa lưới | ATV ngày 11/11/2026
Định danh tài khoản mạng xã hội để chống hàng giả; Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng dưới hình thức cầm cố tài khoản iCloud; Tổ công tác Y5/141 phát hiện hai thiếu niên giấu gậy ba khúc; Phát hiện nhiều đối tượng người nước ngoài trốn truy nã quốc tế, thuê căn hộ để lừa đảo trực tuyến.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhom-doi-tuong-nguoi-nuoc-ngoai-lua-dao-tron-truy-na-quoc-te-sa-luoi-atv-ngay-11112026-post675305.antd