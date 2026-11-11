Nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo trốn truy nã quốc tế sa lưới | ATV ngày 11/11/2026

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 05/5/2026 tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Niệm với đường nội thị, phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án, làm rõ từng nội dung phản ánh. Kết quả thẩm định khẳng định không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng; quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật. Cùng với đó, các đơn vị chức năng được giao xác minh, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.