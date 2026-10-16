Nhóm đối tượng nào được ưu tiên được miễn hoặc giảm 50% tiền thuê nhà đất là tài sản công của Đà Nẵng?

Các đối tượng được hưởng chính sách gồm: Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuê nhà làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc; Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực GD&ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác đáp ứng tiêu chí thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định, thuê nhà làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và các sở ngành kiểm tra thực tế, rà soát hiện trạng nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn thành phố để có phương án khai thác hiệu quả

Cùng với đó là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

Về mức ưu đãi, tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được miễn tiền thuê nhà trong toàn bộ thời hạn thuê. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực GD&ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được giảm tiền thuê nhà tương ứng số tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà. HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác đủ điều kiện được giảm tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà. Các mức ưu đãi này áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê.

Việc cho thuê phải bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Trong ảnh: Mở hồ sơ đấu giá thuê đất ngắn hạn trên địa bàn TP Đà Nẵng

Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở thuộc danh mục do tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý. Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí theo quy định được giảm tiền thuê nhà tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà trong toàn bộ thời gian thuê, theo phương thức niêm yết giá.

UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, việc thực hiện chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Trường hợp bên thuê không còn đáp ứng điều kiện thụ hưởng, việc miễn, giảm tiền thuê nhà chấm dứt kể từ thời điểm không còn đủ điều kiện.

Bảo Nam