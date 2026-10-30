Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Nguyễn Thanh Phong (trú tại ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) và nhóm của Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 2006, trú tại xã Phú Vinh). Hai bên đã rủ thêm các đối tượng ở những địa bàn giáp ranh gồm Phú Hòa, Phú Vinh, Tân Phú và La Ngà để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng cùng hung khí. Ảnh: CACC

Rạng sáng 12/10/2026, nhóm do Nguyễn Thanh Tú cầm đầu sử dụng 9 xe mô tô, mang theo dao, mã tấu, tuýp sắt, cây chĩa và nhiều hung khí khác, xuất phát từ khu vực ấp Ngọc Định, xã Định Quán, di chuyển qua các tuyến đường liên ấp và Quốc lộ 20 đến khu vực Xóm Chùa, thuộc ấp Phú Hiệp.

Tại đây, các đối tượng sử dụng hung khí truy đuổi, đánh nhóm thanh niên của Nguyễn Thanh Phong, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Vụ việc khiến 2 người trong nhóm của Phong bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán phối hợp với Trung tâm điều hành tác chiến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và công an các xã Phú Vinh, Phú Hòa, Thanh Sơn triển khai lực lượng xác minh, truy xét. Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ phương tiện và hung khí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ án. Hiện cơ quan Công an tiếp tục truy tìm những người còn bỏ trốn, xác minh vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.