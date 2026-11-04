Nhóm đối tượng lập các công ty 'ma', câu kéo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Theo kết quả xác minh ban đầu, đường dây này hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính LB-Pro, với sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Tổng số tiền các đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng; riêng các bị hại tại Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, hai bên bàn bạc tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty “bình phong”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Sau khi tiếp nhận tiền, nhóm này tổ chức luân chuyển, chuyển đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để thực hiện hoạt động trên, Phan Tuấn Anh câu kết với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung và Trần Quốc Anh thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền.

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định với các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho người nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều Nhung về tội “Rửa tiền”; khởi tố Trần Thị Lan Nhi và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác, xác minh các đối tượng liên quan tại TP Đà Nẵng và TP Huế. Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.