Nhóm đối tượng in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn, phát hành xuất bản phẩm, lực lượng Công an phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (SN 1980, hiện ngụ phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in và phát hành 21.000 quyển sách khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1961, hiện ngụ phường Bàn Cờ) liên hệ, nhờ Lê Đăng Khôi (SN 1983, hiện ngụ phường Chánh Hưng) đặt in 10 xuất bản phẩm với tổng số 21.000 quyển sách nhưng không có giấy phép theo quy định.

Sau đó, Lê Đăng Khôi gửi các file sách để đặt Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc in ấn và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến để điều tra theo quy định.