Ngày 22/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động núp bóng doanh nghiệp do Phùng Văn Huy (sinh năm 1988; trú tại phường Thành Đông, Hải Phòng) - Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88. Đồng thời quản lý và điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93 (trụ sở tại Khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, Hải Phòng) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Phùng Văn Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, quốc lộ 37, xã Trần Phú, Hải Phòng và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngành nghề đăng ký của công ty này là thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ một quán nhậu tại cùng địa chỉ trên.

Theo Công an TP. Hải Phòng, lợi dụng pháp nhân công ty làm vỏ bọc, Huy cùng đồng phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, gây ô nhiễm môi trường... tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Phùng Văn Huy - Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88; Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1994, trú tại xã Nam Sách, Hải Phòng), Đinh Ngọc Quý (sinh năm 1992, trú tại xã Thái Tân, Hải Phòng) đều là nhân viên, lái xe của công ty này, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.