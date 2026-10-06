Nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy tại Nghệ An bị bắt giữ

Ngày 6/10, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, Nghệ An xảy ra một số vụ trộm xe mô tô, xe máy do kẻ gian lợi dụng sự chủ quan của người dân như quên rút chìa khóa xe, để xe không người trông coi, không khóa cửa nhà, cổng sân…

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Nghệ An

Một trong những vụ án mới đây mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Minh Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã có liên quan triệt phá là một ví dụ điển hình.

Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài cuối tháng 8/2026, khi đang ở thành phố Hải Phòng, Trần Văn Minh (sinh năm 1994) và Thái Bá Thành (sinh năm 2000), cùng trú tại xã Diễn Châu đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1985), trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng về việc Minh và Thành sẽ về tỉnh Nghệ An trộm cắp xe mô tô, xe máy rồi gửi ra thành phố Hải Phòng để Thế Anh tiêu thụ.

Tại Nghệ An, chỉ tính đầu tháng 9 đến lúc bị bắt giữ, Minh cùng Thái Bá Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy tại địa bàn các xã Minh Châu, Quảng Châu, An Châu và Hải Lộc (một số vụ việc bị hại không trình báo), sau đó chuyển ra Hải Phòng để tiêu thụ.

Đáng chú ý, điểm chung của tất cả các vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy mà nhóm đối tượng thực hiện đều xuất phát từ sự bất cẩn của các bị hại khi để tài sản của mình ở những nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa xe.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Trần Văn Minh. Ảnh: Công an Nghệ An

Nắm bắt được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc.

Đến ngày 25/9/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Minh Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã: Quảng Châu, An Châu, Diễn Châu, Hải Lộc tiến hành bắt giữ Trần Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Cùng ngày, Tổ công tác cũng phối hợp với Công an phường Gia Viện, thành phố Hải Phòng bắt Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh khi cả 2 đang lẩn trốn và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại phường Gia Viện. Đồng thời bàn giao 2 đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Phòng tạm giữ về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Hiếu (sinh năm 1995), trú tại phường An Hải, thành phố Hải Phòng và Lê Thị Loan (sinh năm 1989), trú xã An Thành, thành phố Hải Phòng về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Tang vật thu giữ: 5 xe mô tô, 1 xe máy điện, 3 điện thoại di động.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Văn Minh, Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan đồng thời đấu tranh, mở rộng vụ án.

Để phòng ngừa hiệu quả tình trạng trộm cắp, nhất là xe mô tô, xe máy phương tiện phổ biến và dễ bị lấy trộm, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản. Đối với hộ gia đình, cần sử dụng khóa chống trộm chắc chắn cho cửa chính, cổng rào; kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Nên trang bị camera giám sát, chuông báo động, đồng thời giữ mối liên hệ với hàng xóm và Công an khu vực để hỗ trợ khi cần thiết. Với các khu nhà trọ, chủ nhà nên xây dựng hệ thống rào chắn kiên cố, lắp đặt camera và đèn chiếu sáng khu vực chung; quản lý chặt người ra vào, thường xuyên nhắc nhở người thuê nêu cao tinh thần cảnh giác. Người thuê cần chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa, dắt xe vào phòng hoặc khu vực có bảo vệ trông coi...