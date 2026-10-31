Nhóm đạo chích chuyên đột nhập cơ sở tôn giáo
Công an xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) ngày 30-10 cho biết, vừa làm rõ nhóm thanh thiếu niên ở Nghệ An và tỉnh Hà tĩnh chuyên đột nhập các cơ sở tôn giáo để trộm tài sản (cạy két sắt lấy trộm tiền công đức).
Các đối tượng trong nhóm trộm, gồm: Võ Khánh Huy (2008); Nguyễn Ngọc Tới (2004); Trần Hoàng Thương (2007); P.T.S.(2009); Nguyễn Đại Nghĩa (2008); N.N.D. (2009) và P.A.M. (2010). Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng liên quan đến 10 vụ trộm cắp tài sản tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Võ Khánh Huy, Nguyễn Ngọc Tới, Trần Hoàng Thương, P.T.S, P.A.M về hành vi: “Trộm cắp tài sản”; xử phạt vi phạm hành chính đối với Nghĩa và N.N.D.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhom-dao-chich-chuyen-dot-nhap-co-so-ton-giao-post360282.html