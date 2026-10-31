Nhóm đạo chích chuyên đột nhập cơ sở tôn giáo

7 đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng trong nhóm trộm, gồm: Võ Khánh Huy (2008); Nguyễn Ngọc Tới (2004); Trần Hoàng Thương (2007); P.T.S.(2009); Nguyễn Đại Nghĩa (2008); N.N.D. (2009) và P.A.M. (2010). Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng liên quan đến 10 vụ trộm cắp tài sản tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Võ Khánh Huy, Nguyễn Ngọc Tới, Trần Hoàng Thương, P.T.S, P.A.M về hành vi: “Trộm cắp tài sản”; xử phạt vi phạm hành chính đối với Nghĩa và N.N.D.