Nhóm cựu cán bộ Sở Y tế nhận hối lộ để cấp phép khám, chữa bệnh

Chiều 11/11, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huy (cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế TP Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù; Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng) 8 năm tù; Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng) 24 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó trưởng phòng) 25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Việt Phong (cựu thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở Y tế TP Hà Nội) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội.

Các bị cáo còn lại bị tuyên bằng thời gian tạm giam đến cao nhất 6 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Trong đó, nhiều bị cáo được HĐXX cho hưởng án treo.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân. Do đó, cần áp dụng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác, cống hiến, được tặng thưởng bằng khen, giấy khen; một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng…

Theo hồ sơ vụ án, Phòng Quản lý hành nghề y trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập.

Phòng này cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật như: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPs...

Từ năm 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, cựu lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng QLHN Sở y tế TP Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định là hơn 3,5 tỷ đồng.