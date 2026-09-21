Nhóm cổ phiếu Vingroup điều chỉnh, SSB giảm sàn sau chuỗi tăng nóng

Biến động nhóm cổ phiếu lớn kết phiên 21/9. Nguồn: Vietstock Finance

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9, VN-Index giảm 15,99 điểm, lùi xuống mốc 1.799,67 điểm. HNX-Index cũng giảm 0,91 điểm, còn UPCoM giảm 0,05 điểm.

Sau phiên tăng đột biến nhờ hoạt động cơ cấu của quỹ ngoại vào cuối tuần trước, thanh khoản thị trường lại lùi về mức thấp, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18.500 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại chiếm hơn 5.500 tỷ đồng và bán ròng gần 700 tỷ đồng.

VHM chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị hơn 290 tỷ đồng, cách biệt đáng kể so với VIC với 114 tỷ đồng và FPT với 67 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng đáng kể khác là SSI 55 tỷ đồng, SHB 49 tỷ đồng, VIX 49 tỷ đồng, TCX 44 tỷ đồng, VRE 41 tỷ đồng, VND 41 tỷ đồng, VJC 39 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MCH dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng 107 tỷ đồng. Theo sau là VPB 83 tỷ đồng, CTG 53 tỷ đồng, BSR 52 tỷ đồng, MBB 51 tỷ đồng, TCB 43 tỷ đồng, VPL 42 tỷ đồng, VNM 31 tỷ đồng…

Tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng. Trong đó FPT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt hơn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng được khối ngoại mua ròng mạnh, như HDB đạt 462 tỷ đồng, SSB đạt 357 tỷ đồng, MBB đạt 346 tỷ đồng, VCB đạt 338 tỷ đồng, VCB đạt 338 tỷ đồng…

Nhóm cổ phiếu Vingroup là lực cản chính đối với chỉ số phiên hôm nay. VHM và VIC lần lượt giảm 4,08% và 2,57%. VRE cũng giảm 2,4%.

Sau khi lập đỉnh ở vùng giá 256.000 đồng/cp hồi đầu tháng này, VIC chịu áp lực điều chỉnh trong 2 tuần gần đây, song đà giảm không nhiều. Mã đóng cửa phiên hôm nay ở giá 235.000 đồng/cp.

Cùng trong nhóm bất động sản, VPI giảm mạnh 4,29%; một số mã khác cũng điều chỉnh, như TCH, NVL, BCM, SJS giảm hơn 1%; DXG, DIG, KSF, HQC… giảm nhẹ. Chiều tăng có LDG tăng trần, IDC tăng 3,11%; CEO, KDH tăng nhẹ. Nhiều mã đứng tham chiếu, như NLG, PDR, KBC, HDC, NRC…

Nhóm chứng khoán chủ yếu đóng cửa trong sắc đỏ. VND giảm 3,29%, VIX giảm 2,66%, VCI giảm 2,42%, SSI giảm 2,34%, SHS giảm 2,08%, HCM giảm 1,96%, LPS giảm 3,8%, VCK giảm hơn 3%... Chiều tăng chỉ có hai mã là BMS +4,96% và TVS +2,1%.

Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 2,09%; GEL, DGC, BFC giảm hơn 1%. Ngược chiều, APH, KSV, NHH tăng trần; AAA tăng 6,21%, MSR tăng 10,19%, DCM tăng 1,97%...

Nhóm năng lượng, hàng không và công nghệ ghi nhận một số điểm sáng là BSR tăng 4,47%, PVT tăng 1,1%, PVD tăng 0,78%; VJC tăng trần, FPT tăng 1,84%.

Nhiều người thân, lãnh đạo SeABank đăng ký bán cổ phiếu

Nhóm ngân hàng phân hóa hơn. Chiều tăng có VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,48%, ACB tăng 2,28%, TCB tăng 2,06%, MBB tăng 1,51%, BID tăng 1,26%.

Chiều giảm có BVB giảm 4,68%, LPB giảm 3,96%, STB giảm 1,92%, VIB giảm 1,84%, SHB giảm 1,69%, VCB giảm 1,67%...

Tiêu cực nhất là mã SSB khi giảm sàn về giá 22.450 đồng/cp. Mã khớp lệnh hơn 2,3 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn hơn 1,9 triệu đơn vị. Trước đó, cổ phiếu của SeABank đã có 7 phiên tăng giá liên tiếp, gồm 3 phiên tăng trần, và liên tục lập đỉnh lịch sử trong tuần trước.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu SSB, ngày 19/8 vừa qua, SeABank công bố loạt giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ. Ông Lê Tuấn Anh - con trai bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đã đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB.

Ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank đăng ký bán 214.100 cổ phiếu SSB, gần như toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ. Nếu hoàn tất, ông Huy sẽ còn 48 cổ phiếu.

Ông Vũ Đình Khoán - Phó tổng giám đốc SeABank đăng ký bán 95.000 cổ phiếu SSB và bà Đặng Thu Trang - Phó tổng giám đốc SeABank đăng ký bán 70.000 cổ phiếu SSB.

Các giao dịch trên cùng dự kiến diễn ra từ ngày 23/9/2026 đến ngày 22/10/2026.

Trước đó, Phó tổng giám đốc khác của SeABank là ông Bùi Quốc Hiệu đã đăng ký bán 56.000 cổ phiếu SSB theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 18/9 đến 16/10.