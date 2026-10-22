Nhóm cổ phiếu GELEX nổi sóng, bức tranh tài chính có gì đáng chú ý?

Nhịp tăng của nhóm GELEX diễn ra cùng thời điểm các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt phục hồi.

Phiên giao dịch ngày 21/10/2026 chứng kiến sự phục hồi mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN Index đóng cửa tại 1.738,67 điểm, tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76% so với phiên trước. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt gần 20.291 tỷ đồng, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán ròng liên tiếp.

Trong bối cảnh dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái GELEX cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo ghi nhận trong phiên, GEE của GELEX Electric và VSC của Viconship tăng hết biên độ. GEX của Tập đoàn GELEX tăng khoảng 4,8%, VIX của Chứng khoán VIX tăng khoảng 4,1%, trong khi GEL tăng khoảng 3,7%. EIB của Eximbank cũng ghi nhận mức tăng hơn 3%.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung vào một cổ phiếu riêng lẻ mà lan sang nhiều mã có liên hệ với hệ sinh thái doanh nghiệp GELEX. Tuy nhiên, mức độ tăng giá khác nhau giữa các mã cũng phản ánh đặc điểm riêng về thanh khoản, cơ cấu cổ đông và kỳ vọng của nhà đầu tư đối với từng doanh nghiệp.

Nhịp tăng của nhóm GELEX diễn ra cùng thời điểm các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt phục hồi. Vì vậy, không nên tách riêng diễn biến của nhóm này khỏi xu hướng chung của thị trường. Sự cải thiện tâm lý nhà đầu tư và hoạt động giải ngân sau những phiên điều chỉnh có thể là các yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị giá.

Việc khối ngoại quay lại mua ròng cũng góp phần cải thiện bức tranh giao dịch. Dù vậy, một phiên mua ròng chưa đủ để khẳng định xu hướng dòng vốn ngoại đã đảo chiều bền vững, nhất là sau giai đoạn bán ròng kéo dài.

Riêng với GEX, nhịp tăng tiếp tục kéo dài sang ngày 22/10, từ giá 23.850 đồng kết thúc phiên 21/10 đã bật lên giá trần ở vùng 24.000 đồng. Tính trong quý vừa qua, GEX đã tăng gần 16%.

Nhìn về bức tranh tài chính của GELEX, trong cơ cấu tài chính, nợ phải trả của doanh nghiệp vẫn cao hơn vốn chủ sở hữu.

Tổng tài sản của GELEX trong quý II/2026 giảm còn 85.749 tỷ đồng so với quý đầu năm, tương đương giảm khoảng 1.266 tỷ đồng so với quý trước. Diễn biến này cho thấy GELEX vẫn duy trì quy mô tài sản lớn sau giai đoạn mở rộng.

Theo thông tin về báo cáo tài chính bán niên 2026, GELEX đang đẩy mạnh đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết và hạ tầng. Vì vậy, quy mô tài sản không chỉ phản ánh hoạt động kinh doanh hiện hữu mà còn gắn với chiến lược phân bổ vốn của tập đoàn.

Tại cuối quý II/2026, tổng nợ phải trả của GELEX đạt 51.226 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,48 lần vốn chủ sở hữu và chiếm gần 60% tổng tài sản. Cơ cấu này cho thấy doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức đáng kể để tài trợ cho hoạt động và đầu tư.

Việc sử dụng đòn bẩy lớn cũng khiến doanh nghiệp nhạy cảm hơn với biến động lãi suất, chi phí vốn và chu kỳ kinh doanh. Tuy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm so với quý đầu năm, nhưng tài sản ngắn hạn của GELEX lại thu hẹp trong khi nợ ngắn hạn tăng.

Tài sản ngắn hạn giảm gần 7.928 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn tăng khoảng 1.697 tỷ đồng. Chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn vì thế thu hẹp đáng kể. Do đó, hệ số thanh toán hiện hành của doanh nghiệp cũng giảm từ khoảng 1,85 lần xuống 1,46 lần. Điều này cho thấy vùng đệm tài sản ngắn hạn so với nghĩa vụ ngắn hạn đã mỏng hơn.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, GELEX đang chuyển đổi theo mô hình tập đoàn đầu tư, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị bền vững như thiết bị điện, hạ tầng, khu công nghiệp và bất động sản. Trong mô hình này, việc gia tăng chi phí vốn được xem là hệ quả của chu kỳ đầu tư nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng trong những năm tới, thay vì chỉ hướng tới kết quả của một kỳ kế toán.