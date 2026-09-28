Nhóm cổ phiếu dầu khí, hoá chất tăng mạnh

Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh

VN-Index có thời điểm giảm gần 22 điểm trước áp lực bán gia tăng; sau đó thu hẹp đà giảm, chốt phiên chỉ còn giảm hơn 4 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường hơn 306 tỷ đồng, trong đó bán ròng trên sàn HOSE gần 293 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường hơn 306 tỷ đồng

Dù mức điểm giảm không cao nhưng số mã cổ phiếu giảm hơn gấp đôi cổ phiếu tăng. Thị trường có sự phân hoá mạnh.

Hai nhóm cổ phiếu đi ngược xu hướng chung của thị trường là dầu khí và hóa chất. Trong đó, dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm dầu khí, giúp nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng giá: BSR tăng 6,58%, PVS tăng 5,7%, PVD tăng 3,61%, OIL tăng 2,26%, PLX tăng 1,71%, PVT tăng 1,52%...

Nhóm hóa chất cũng giao dịch tích cực: BFC tăng 3,21%, DCM tăng 2,62%, DGC tăng 1,67% và DPM tăng 1,33%...

Các nhóm cổ phiếu còn lại như tài chính, bất động sản, nguyên vật liệu, công nghiệp, công nghệ thông tin đồng loạt nghiêng về sắc đỏ.

Trong đó, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn, xuống còn 30.700 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 27 triệu cổ phiếu và trắng bên mua. Diễn biến này của cổ phiếu PNJ sau khi Công ty PNJ công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 21-10-2026, trong đó đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 và cổ tức năm 2025. Cụ thể, PNJ dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng năm 2026 do dự phòng thu đổi vàng, kim cương.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT PNJ cũng đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10%. Do đã tạm ứng 10%, nếu được thông qua, doanh nghiệp sẽ không phải chi thêm cổ tức tiền mặt cho năm 2025. Cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2026 cũng được điều chỉnh từ 20% xuống 0%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,43 điểm (0,25%) còn 1.780,68 điểm với 105 mã tăng, 227 mã giảm và 38 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,9 điểm (0,33%) còn 271,31 điểm với 40 mã tăng, 95 mã giảm và 58 mã đứng giá.