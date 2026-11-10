Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng trên TTCK châu Á

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đầu đà tăng trên toàn khu vực, trái ngược hoàn toàn với làn sóng bị bán tháo trước đó do lo ngại về các quy định pháp lý mới sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữ kỳ tại Mỹ tuần trước.

Khép lại phiên này, chỉ số Kospi tại Seoul (Hàn Quốc) tăng mạnh 4,4% lên 5.239,13 điểm nhờ sự bứt phá của các nhà sản xuất chip SK Hynix và Samsung. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) cũng tăng 2,9% lên 60.459,58 điểm theo đà bứt phá của Kioxia, SoftBank và Tokyo Electron. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,4% lên 24.557,04 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.663,72 điểm.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Bangkok, Jakarta và Wellington cũng đồng loạt ghi nhận sắc xanh.

Tuy nhiên, ông Stephen Innes từ công ty quản lý tài sản SPI Asset Management nhận định đà tăng này chưa thể khẳng định sức khỏe thị trường đã hoàn toàn hồi phục. Ông Innes cho rằng thị trường tăng giá là do bên bán đã tạm dừng bán tháo, chứ không phải toàn bộ bên mua đã lấy lại sự tự tin.

Đà tăng của thị trường trong phiên này còn được hỗ trợ khi giá dầu tiếp tục hạ nhiệt trước kỳ vọng vào khả năng Mỹ và Iran chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch tạm hoãn các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran sau những lời kêu gọi từ các quốc gia trong khu vực.

Tính từ đầu tháng đến nay, giá dầu đã giảm khoảng 20% khi thị trường đặt cược vào một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 28,75 điểm, hay 1,68%, lên 1.743,07 điểm, và chỉ số HNX-Index ghi thêm 1,02 điểm, hay 0,4%, lên 256,26 điểm.