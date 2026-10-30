Nhóm cổ đông nắm 8,64% vốn điều lệ VIB: Từng có liên quan đến Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã: VIB) gần đây đã cập nhật danh sách cổ đông và người có liên quan sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo danh sách, CTCP Bellmont hiện sở hữu 85,73 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 2,295% vốn điều lệ ngân hàng. CTCP Beston sở hữu 87,258 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 2,336% vốn.

Ảnh: VUB

Trước đó, CTCP Beston đã tách công ty và chuyển 85,73 triệu cổ phiếu VIB đang nắm giữ sang cho CTCP Bellmont, pháp nhân sau khi tách doanh nghiệp.

Sau giao dịch, Beston và Bellmont sở hữu gần 173 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 4,63% cổ phần ngân hàng.

Bà Nguyễn Thùy Nga - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của cả Bellmont và Beston - hiện cũng đang sở hữu 3,386% vốn điều lệ VIB. Những người liên quan khác gồm ông Trương Hồng Hải (chồng bà Nga) nắm 0,523% vốn VIB, ông Nguyễn Mạnh Thắng (thành viên HĐQT Beston và Bellmont) nắm 0,071% và bà Trịnh Hương Lan (vợ ông Thắng) nắm 0,025%.

Như vậy, Beston, Bellmont và nhóm 4 cổ đông liên quan hiện nắm tổng cộng khoảng 8,64% vốn điều lệ ngân hàng.

CTCP Beston được thành lập tháng 11/2020 với vốn điều lệ ban đầu 1.423 tỷ đồng, được góp bởi ba cổ đông sáng lập gồm bà Đinh Thị Thanh Ký (48,64%), bà Trần Thị Bình (40,86%) và bà Nguyễn Thùy Nga (10,5%).

Bà Nguyễn Thùy Nga hiện còn là TGĐ CTCP Unicap, cổ đông từng xuất hiện trong danh sách nắm từ 1% vốn điều lệ VIB với tỷ lệ sở hữu 3,9%.

Trong quá khứ, bà Nga từng là Thành viên Ban kiểm soát CTCP Uniben. Uniben là chủ thương hiệu mì gói 3 Miền, từng nắm 3,9% vốn tại VIB, đồng thời có nhiều liên hệ với gia đình Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ. CTCP Đầu tư và Thương mại Hệ thống quốc tế (Nettra) - pháp nhân từng là công ty con của Uniben trước khi giải thể - có thời gian do ông Đặng Khắc Dũng, em trai ông Đặng Khắc Vỹ nắm 64,5% cổ phần.

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024 của VIB xác định CTCP Beston là tổ chức có liên quan đến Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ.

Theo báo cáo quản trị VIB 6 tháng đầu năm 2026, tính đến 30/6/2026, Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ nắm 4,92% cổ phần ngân hàng. Bà Trần Thị Thảo Hiền, vợ ông Vỹ nắm 4,898%. Bà Lê Thị Huệ, chị dâu ông Vỹ nắm 0,1%. CTCP Funderra, doanh nghiệp liên quan đến ông Vỹ nắm 4,651% vốn. Như vậy, tại cuối quý II/2026, ông Đặng Khắc Vỹ và nhóm cổ đông liên quan đang trực tiếp nắm 14,57% vốn điều lệ VIB.