Nhóm cổ đông lớn Fideco muốn mua 1,85 triệu cổ phiếu FDC, nâng sở hữu lên 15,42%

Bà Lê Ngân Nhi - cá nhân thuộc nhóm cổ đông lớn có liên quan gồm có Lê Thái Thành, Lê Ngân Nhi và Lương Vĩ Hà vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu tại Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (Fideco, HOSE: FDC).

Cụ thể, cá nhân này đăng ký mua vào 1,85 triệu cổ phiếu FDC, tương ứng 4,79% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, bà Lê Ngân Nhi sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1,35 triệu đơn vị lên 3,2 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu cá nhân đạt 8,28%.

Tính theo giá kết phiên 16/10 của mã FDC tại 22.650 đồng/cổ phiếu, bà Nhi dự kiến sẽ phải chi khoảng 41,9 tỷ đồng để thu về toàn bộ số cổ phiếu nêu trên.

Theo thông báo, số cổ phiếu trên được mua với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/10/2026 đến ngày 20/11/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Bà Lê Ngân Nhi dự kiến nâng tỉ lệ sở hữu lên 8,28% sau khi mua vào 1,85 triệu cổ phiếu FDC (Ảnh: Fideco).

Điểm nhấn quan trọng của thương vụ này là sự gia tăng mạnh mẽ về tỉ lệ sở hữu của cả nhóm cổ đông liên quan. Trước khi thực hiện giao dịch, nhóm này đang nắm giữ tổng cộng 4.106.271 cổ phiếu, tương đương 10,63% vốn tại FDC.

Nếu đợt mua vào hoàn tất thành công, tổng khối lượng nắm giữ của toàn nhóm sẽ tăng vọt lên 5.956.271 cổ phiếu, qua đó đẩy tỉ lệ sở hữu chung lên mức 15,42%.

Đây không phải lần đầu bà Ngân Nhi đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu FDC. Trước đó, bà đã từng đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu FDC trong thời gian từ ngày 4/9 đến 3/10/2026. Tuy nhiên, do thị trường diễn biến không thuận lợi nên giao dịch đã không thể hoàn tất.

Về tình hình kinh doanh của Fideco, trong quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt hơn 18 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm mạnh 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Fideco đạt 36 tỷ đồng, giảm 3,7% so với nửa đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,8 tỷ đồng, ghi nhận mức sụt giảm 51%.

Năm 2026, Fideco đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 72,72 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27,85 tỷ đồng. Đối chiếu với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 39% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.