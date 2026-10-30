Nhóm chiếu phim lậu thu hơn 315 tỷ đồng, mua xe sang Porsche, Mercedes G63 để rửa tiền

Ngày 30/10, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Pixes Perfect) cùng 6 đồng phạm về các tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền".

7 bị can liên quan vụ án.

Theo đó, Khoa cùng Nguyễn Trung Anh (SN 1993, trú tại khu đô thị Park City, phường Dương Nội); Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1989, trú tại chung cư Mulberry Lane, phường Đại Mỗ); Nguyễn Đình Xuân (SN 1993, cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH Pixes Perfect) cùng bị truy tố về hai tội danh trên.

Doãn Thành Luân (SN 1992, nhân viên Công ty TNHH Pixes Perfect) và hai người khác bị truy tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Trước đó, vào đầu tháng 5, đơn vị chức năng tố cáo đến Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Khoa, Trung Anh, Hoàng Thanh và Xuân quen nhau qua các diễn đàn trên mạng xã hội. Năm 2019, thấy nhiều website chiếu phim không có bản quyền, Khoa rủ các đối tượng xây dựng một số trang web chiếu phim trái phép để thu lợi từ quảng cáo.

Theo cáo buộc, Khoa giữ vai trò khởi xướng, trực tiếp mua hơn 100 tên miền, sau đó tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nhằm tăng khả năng xuất hiện của các trang web nhằm thu hút người truy cập.

Khi người dùng internet truy cập để xem phim, nhiều cửa sổ quảng cáo sẽ tự động xuất hiện. Từ đây, số tiền do truy cập quảng cáo được thanh toán cho nhóm của Khoa.

Trong các đồng phạm của Khoa, Nguyễn Trung Anh là người tổ chức, quản lý hệ thống kỹ thuật, điều hành hoạt động sao chép, lưu trữ và truyền phát phim. Trung Anh bị cáo buộc thuê, quản lý nhiều máy chủ phục vụ lưu trữ phim, lập trình hệ thống. Sau đó, Trung Anh giao Nguyễn Khương Duy sao chép phim từ internet.

Cáo trạng xác định, từ giữa năm 2019 đến đầu 2020, nhóm của Khoa xây dựng, vận hành thử nghiệm nhiều website. Sau khi hệ thống hoạt động ổn định, các đối tượng bắt đầu chiếu phim để thu tiền từ quảng cáo.

Kết quả điều tra nêu, các bị can đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình, rồi phát trên hệ thống website nhằm thu hút người xem. Qua đó, Khoa và đồng phạm thu về hơn 315 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, cơ quan điều tra xác định, Khoa cùng Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi bất chính 50 tỷ đồng. Thanh hưởng lợi hơn 51,3 tỷ đồng; Luân hưởng lợi bất chính hơn 3,74 tỷ đồng; Duy hưởng lợi 1,77 tỷ đồng và Toàn hưởng lợi hơn 418 triệu đồng.

Cũng theo cáo buộc, để che giấu nguồn tiền phi pháp, các bị can nhận tiền quảng cáo bằng USDT rồi chuyển qua nhiều ví điện tử, bán hoặc quy đổi thành tiền Việt Nam. Cuối cùng mới chuyển vào các tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, các bị can sử dụng tiền để mua bất động sản, ô tô hạng sang và nhiều nhà đất, căn hộ. Trong đó, Khoa chi hơn 7,48 tỷ đồng mua ô tô Porsche Panamera nhưng người đứng tên là vợ của anh ta.

Sau đó, Khoa bán chiếc Porsche rồi mua xe Mercedes G63. Tiếp đó, anh ta bán G63 để mua xe Land Rover Autobiography.

Tương tự, bị can Nguyễn Đình Xuân chi hơn 10 tỷ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua ô tô và bất động sản. Cụ thể, Xuân mua xe Mercedes GLS 450 trị giá 6 tỷ đồng, Mercedes C300 trị giá 1,9 tỷ đồng...

Nguyễn Hoàng Thanh cũng sử dụng tiền để mua nhà đất, nhiều ô tô hạng sang như Ford Mustang, BMW Z4, Audi A7, Dodge Challenger.