Nhóm buôn ma túy cùng xộ khám

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, Sơn bán 1,9g ma túy Methamphetamine cho Trương Đình Tuấn (1991, trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) và Tuấn bán lại cho các “con nghiện” trên địa bàn, trong đó Nguyễn Văn Hòa (1999, trú phường Trần Phú) nhiều lần giúp Tuấn thực hiện hành vi phạm tội. Trong 1 lần Tuấn đưa ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 1,48g ma túy Methamphetamine. Ngày 16-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã tuyên xử các bị cáo: Hoàng Xuân Đạt và Phạm Thị Dũng cùng mức án 20 năm tù; Trương Đình Tuấn 8 năm tù, Phan Ngọc Sơn 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hòa 7 năm tù đều về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.