Nhóm bị cáo thuê ô tô đem đi bán, cầm cố chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Ngày 3/11, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đinh Thị Liễu (SN 1973) mức án 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Trần Thị Dung (SN 1964) mức án 9 năm tù, cộng gộp án cũ Dung phải lãnh 25 năm tù và Tạ Minh Tùng (SN 1972) mức án 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Trọng Phổ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Phú Quý An, kinh doanh cho thuê xe du lịch tại địa chỉ 410 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, quận Gò Vấp (cũ).

Ba bị cáo tại tòa

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Đinh Thị Liễu quen biết Trần Thị Dung và Tạ Minh Tùng. Từ ngày 7/3/2013 đến 27/4/2013, Liễu ký hợp đồng thuê của ông Phổ 5 ô tô, gồm Toyota Innova, Kia Morning và Toyota Zace. Sau đó, Liễu cùng Dung và Tùng thực hiện hành vi chiếm đoạt 2 ô tô bằng thủ đoạn đem bán cho người khác.

Cụ thể, ngày 24/4/2013, Liễu ký hợp đồng thuê ô tô Toyota Innova của ông Phổ, thời hạn một tháng, giá thuê 20 triệu đồng. Khi giao xe, ông Phổ cung cấp bản photocopy giấy đăng ký xe, bản chính sổ đăng kiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm.

Do thiếu tiền của Dung, Liễu giao chiếc xe này cho Dung. Dung gọi điện nhờ Tùng giả danh ông Phổ để tìm người cầm xe. Biết xe do Liễu thuê, Tùng vẫn đồng ý.

Ngày 3/6/2013, thông qua Nguyễn Minh Huân, Dung, Liễu và Tùng đem xe bán cho ông Nguyễn Tuấn Anh với giá 200 triệu đồng. Theo thỏa thuận, giấy tờ được lập dưới hình thức mua bán. Tùng ký tên người bán với tên Nguyễn Trọng Phổ.

Sau khi nhận tiền, Tùng đưa 200 triệu đồng cho Dung. Dung trả Huân 10 triệu đồng, đưa Liễu 20 triệu đồng để thanh toán tiền thuê xe và cho Tùng 5 triệu đồng.

Ngày 20/7/2013, ông Tuấn Anh giao xe cho người khác điều khiển thì xảy ra tai nạn trên đường Võ Văn Ngân, TP. Thủ Đức. Xe bị lực lượng Cảnh sát giao thông tạm giữ. Theo kết luận định giá, chiếc Toyota Innova có giá trị 400 triệu đồng.

Ngày 27/4/2013, Liễu tiếp tục thuê ô tô Kia Morning của ông Phổ với giá 20 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Dung cho Liễu vay 3.000 USD để mở rộng xưởng sửa chữa ô tô tại quận Bình Thạnh. Đến hạn, Liễu không có tiền trả nên nói với Dung rằng chiếc Kia Morning là xe mua lại, nhờ tìm người cầm cố để có tiền chuộc.

Liễu và Dung bàn bạc nhờ Tùng giả danh chủ xe Nguyễn Trọng Phổ. Liễu đưa giấy chứng minh nhân dân mang tên ông Phổ nhưng không có ảnh. Dung yêu cầu Tùng chụp ảnh của mình dán vào, sau đó đem photocopy, ép nhựa để sử dụng.

Ngày 2/5/2013, thông qua Đặng Đức Hợp, ông Nguyễn Đức Duy mua chiếc Kia Morning với giá 270 triệu đồng. Tùng giả danh chủ xe, giao giấy đăng ký, sổ đăng kiểm, bảo hiểm và bản photocopy giấy chứng minh nhân dân mang tên ông Phổ.

Tùng hẹn ông Duy một tháng sau sẽ ra công chứng sang tên nhưng không thực hiện. Ngày 6/8/2013, ông Phổ dùng thiết bị định vị tìm được xe và gặp ông Duy. Biết bị lừa, ông Duy trình báo công an, giao nộp xe cùng giấy tờ. Kết luận định giá xác định chiếc Kia Morning trị giá 435 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu hồi thêm 3 ô tô khác mà Liễu thuê của ông Phổ, trả lại chủ sở hữu. Đối với hành vi làm giả giấy tờ, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xử lý Dung và Tùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cáo trạng xác định Liễu, Dung và Tùng đã cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu hợp pháp của người khác và trật tự xã hội.

Về dân sự, Liễu đã bồi thường cho ông Tuấn Anh 200 triệu đồng; ông Tuấn Anh có đơn bãi nại. Ông Duy yêu cầu các bị cáo bồi thường 270 triệu đồng nhưng chưa được thực hiện. Ông Phổ đã nhận lại các xe, không yêu cầu bồi thường thêm.

Đối với việc Đinh Thị Liễu biết rõ bản chính giấy tờ xe ôtô Toyota Innova, Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô là giả, biết rõ Tạ Minh Tùng không phải ông Phổ (chủ xe) nhưng vẫn cùng Tùng đi ký giấy bán xe cho ông Nguyễn Tuấn Anh lấy 200 triệu đồng; Liễu biết rõ bản chính giấy tờ xe ôtô Kia Morning, Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô này, Chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Trọng Phổ là giả nhưng Liễu vẫn bàn bạc thống nhất cùng Dung và Tùng bán chiếc xe ôtô Kia Morning cho ông Nguyễn Đức Duy lấy tiền. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vào năm 2013 đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này.