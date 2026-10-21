Nhóm bất động sản 'đồng khởi' kéo VN-Index tăng gần 47 điểm

Các cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, ngân hàng đồng loạt tăng mạnh. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và duy trì đà đi lên trong suốt phiên, đóng cửa ở mốc 1.738,67 điểm, tăng gần 47 điểm so với kết phiên trước. HNX-Index cũng tăng 3,71 điểm, trong khi UPCoM tăng 1,02 điểm.

Thanh khoản cải thiện với tổng giá trị giao dịch đạt gần 22.000 tỷ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch hơn 1,06 tỷ cổ phiếu. Trong đó, giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm hơn 5.000 tỷ đồng.

Sau chuỗi bán ròng 13 phiên liên tiếp, khối ngoại đã đảo chiều trong phiên hôm nay, mua ròng gần 160 tỷ đồng. TCB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 290 tỷ đồng; tiếp đến là MSN (145 tỷ đồng), VIC (89 tỷ đồng), VIB (51 tỷ đồng), SSI (50 tỷ đồng). SHB, TPB, GEE, FRT và PVT cũng nằm trong nhóm được mua ròng nhiều nhất với giá trị 20 - 40 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với 173 tỷ đồng. Các mã chịu áp lực bán ròng đáng kể khác gồm VCB (106 tỷ đồng), ACB (103 tỷ đồng), DXG (61 tỷ đồng) và VPB (58 tỷ đồng).

Nhóm Vingroup đồng loạt tăng trần

Thị trường hôm nay hồi phục trên diện rộng với 492 mã tăng giá, gồm 45 mã tăng trần, so với 235 mã giảm giá. 816 mã đứng giá.

Sắc tím tập trung nhiều nhất ở nhóm bất động sản. Ba mã “họ Vingroup” là VIC, VHM và VRE cùng tăng hết biên độ, đóng góp lớn nhất cho chiều tăng của chỉ số. Trong nhóm còn có NLG, HDC, DXS, NHA, IDJ cũng tăng trần. Nhiều mã khác tăng mạnh như DIG +6,5%, CEO +5,5%, PDR +5,7%, VPI +5,5%, KDH +5%, DXG +2,9%...

Nhóm ngân hàng và chứng khoán cũng là trợ lực để thị trường đi lên. Tại nhóm ngân hàng, không có mã nào giảm giá. Tăng mạnh là TPB +5,4%, SSB +3,2%, MSB +3,7%, LPB +4,9%, EIB +3,4%, KLB +3,2%...

Nhóm chứng khoán có APS và ORS tăng trần. Các mã tăng mạnh khác là TCX +3,9%, VCI +3,4%, VDS +4,5%, VIX +4,1%, SBS +7,5%, LPS +5,5%, HAC +6,7%, KAI +3,5%... Các mã giảm giá là VUA -5%, TVS -1,5%, TCI -1,2%, PHS -1,1%, ABW giảm nhẹ.

Hầu hết các công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026. Do thị trường biến động ảnh hưởng đến mảng tự doanh và môi giới nên đa số ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, các cổ phiếu nhóm này đều đã bị chiết khấu sâu thời gian qua nên tác động của kết quả kinh doanh không còn lớn.

Thu hút dòng tiền phiên hôm nay còn có nhóm cổ phiếu Gelex, với GEE tăng trần, GEX +4,8% và GEL +3,7%; nhóm xây dựng với C4G tăng trần, CII +3,4%, HHV +3%, HTN +5,6%, LCG +2,4%; nhóm thép với NKG +3,6%, HSG +1,9%, VGS +3,3%...

Nhóm ngược chiều thị trường là dầu khí, với BSR -2,1%, PVT -5%, PVP giảm sàn, PVS giảm nhẹ. OIL, PLX, GAS, VTO vẫn giữ sắc xanh nhưng mức tăng không đáng kể. PVD đứng tham chiếu.