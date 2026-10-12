Nhóm bạn trúng xổ số hơn 120 tỷ đồng, nhận thưởng suốt 30 năm, giờ ra sao?

Amanda (thứ 2 từ trái sang) cùng 3 người trúng xổ số độc đắc. Ảnh: The National Lottery

Trúng xổ số độc đắc

Amanda Hampton (hiện 51 tuổi) sống tại Cardiff, xứ Wales, mất chị gái Michelle vào tháng 4/2024.

Tháng 2/2025, trong một đêm nhớ chị, Amanda nằm trên giường và thầm mong chị gửi cho mình một dấu hiệu để biết chị vẫn bình an. Không ngờ, sáng hôm sau, cô thức dậy và nhận được tin mình đã trúng giải xổ số với khoản tiền thưởng có thể thay đổi cuộc đời.

Nhóm của Amanda gồm Gareth (hiện 46 tuổi), Matthew (hiện 55 tuổi) và Louise (hiện 46 tuổi) đã trúng xổ số độc đắc. Amanda là người đứng đầu nhóm, theo Walesonline.

“Tôi suýt ngã khuỵu xuống”, cô nhớ lại.

Ngay sau đó, Amanda gọi điện cho Matthew để báo tin. Cuộc gọi lúc 6h sáng khiến Matthew không mấy vui vẻ vì bị đánh thức quá sớm. Nhưng khi Amanda gửi ảnh chụp màn hình xác nhận kết quả, Matthew cũng không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

Cả nhóm trúng lớn với phần thưởng 10.000 bảng Anh/tháng (hơn 340 triệu đồng) trong vòng 30 năm. Tổng giá trị khoản tiền thưởng theo mức chi trả công bố lên tới 3,6 triệu bảng Anh (hơn 123 tỷ đồng).

Nhóm của Amanda đã chơi xổ số từ năm 2019. Được biết, khi nhóm người chơi trúng giải xổ số, quyền nhận giải sẽ được xử lý và chuyển cho một người duy nhất, cũng là người đứng đầu nhận. Nhóm phải tự thiết lập thỏa thuận chia sẻ nội bộ để phân phối tiền thắng giải cho các thành viên.

Cuộc sống đổi thay

Kể từ khi trúng giải, cuộc sống của các thành viên trong nhóm có nhiều thay đổi. Amanda và Louise đã cải tạo nhà cửa, chăm chút lại khu vườn. Matthew tự thưởng cho mình một chiếc ô tô mới, trong khi Louise thường xuyên tận hưởng những kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha.

Trước khi trúng thưởng, Amanda thường xuyên phải lo lắng về tiền bạc. Cô phải làm việc từ 60 đến 70 giờ mỗi tuần để có tiền chi trả các khoản chi tiêu của gia đình.

Nhưng giờ đây, khoản tiền thưởng đều đặn trong nhiều năm đã giảm rất nhiều áp lực tài chính cho cô. Số tiền đã giúp cô trả hết nợ thế chấp, trang trải học phí đại học cho con cái và thực hiện một chuyến đi để đời cùng nhóm bạn.

“Tôi lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc. Giờ đây, tôi cảm thấy an tâm và có thể hướng về tương lai”, Amanda chia sẻ.

Tuy nhiên, với Amanda, ý nghĩa của khoản tiền thưởng không chỉ nằm ở sự thoải mái về vật chất. Cô còn muốn dùng một phần số tiền này để giúp đỡ gia đình người chị quá cố. Amanda cho biết sẽ hỗ trợ con trai của Michelle khi cậu sang Australia vào tháng 10/2026.

Đặc biệt, Amanda cùng các thành viên trong nhóm đã tìm được một cách đầy ý nghĩa để tưởng nhớ Michelle bằng chính phần thưởng mà họ nhận được.

Từ khi thành lập nhóm chơi xổ số chung, họ thường đùa với nhau rằng nếu một ngày trúng giải, cả nhóm sẽ mạnh tay chi tiền để nghỉ tại phòng tổng thống của khu nghỉ dưỡng yêu thích của họ.

Gần đây, vào ngày giỗ Michelle, Amanda cùng những người bạn đồng hành đã thực hiện đúng lời hứa năm nào, đặt phòng tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Celtic Manor.

“Chúng tôi nhớ chị ấy mỗi ngày. Trong mọi việc mình làm, chúng tôi đều nghĩ xem liệu chị ấy có mỉm cười khi chứng kiến điều đó hay không”, Amanda chia sẻ.

Hiện tại, bên cạnh những thay đổi về nhà cửa và sinh hoạt sau khi trúng thưởng, Amanda cùng các thành viên trong nhóm vẫn dành sự quan tâm cho gia đình Michelle và giữ gìn những kỷ niệm về người chị đã khuất.