Nhóm bạn thân của Hoàng Oanh, Nhã Phương

Mới đây, MC Hoàng Oanh tổ chức buổi tiệc sinh nhật muộn bên nhóm bạn thân gồm Khả Ngân, Nhã Phương, Diễm My 9X, Sam, Ái Phương cùng một số người bạn. Không gian buổi gặp khá riêng tư, chủ yếu là dịp để cả nhóm ăn uống, trò chuyện và dành thời gian bên nhau.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hoàng Oanh diện váy ren trắng dáng dài, trang điểm nhẹ. Các thành viên còn lại cũng chọn trang phục sáng màu, tạo nên tổng thể đồng điệu. Cả nhóm thoải mái chụp ảnh và liên tục có những khoảnh khắc vui vẻ, nhí nhảnh.

Hoàng Oanh cùng Khả Ngân, Nhã Phương, Diễm My 9X, Sam, Ái Phương trong buổi tiệc sinh nhật muộn. Ảnh: @hoangoanh.

Hoàng Oanh cho biết buổi tiệc cũng là dịp để cô gặp lại những người bạn đã đồng hành từ thời trẻ đến hiện tại. "18-20 năm rồi đó mấy nàng ơi! Từ những người bạn thanh xuân đến những phiên bản trưởng thành hơn, vẫn còn ngồi đây cùng nhau ăn uống, tám chuyện và cười như ngày nào. 20 năm rực rỡ nữa nha", cô viết.

Qua nhiều năm, nhóm bạn thân của Hoàng Oanh vẫn thường xuyên xuất hiện trong các dịp riêng tư của nhau. Bên cạnh công việc, họ duy trì thói quen gặp gỡ, ăn uống hoặc cùng tham gia những hoạt động đời thường. Nhóm bạn cũng nhiều lần hội ngộ trong các dịp sinh nhật, đám cưới hay những cột mốc cá nhân của từng thành viên.

Hoàng Oanh quen Ái Phương từ thời còn trẻ, trong khi tình bạn với Nhã Phương được duy trì sau những lần cùng hoạt động trong giới giải trí. Hoàng Oanh và Ái Phương từng tham gia dàn phù dâu trong đám cưới Nhã Phương năm 2018.

Những năm gần đây, nhóm có thêm sự xuất hiện thường xuyên của Khả Ngân, Diễm My 9X cùng một số nghệ sĩ nữ khác. Cuối năm 2023, Hoàng Oanh, Nhã Phương và Khả Ngân cùng góp mặt trong tiệc độc thân của Diễm My 9X. Các thành viên sau đó tiếp tục xuất hiện trong những buổi gặp gỡ, hoạt động thể thao hay những cuộc hẹn riêng ngoài công việc.

Hoàng Oanh diện váy ren trắng, trang điểm nhẹ trong ngày đón tuổi mới bên những người bạn đã gắn bó với cô nhiều năm. Ảnh: @hoangoanh.

Gần đây, Hoàng Oanh thu hút chú ý khi công khai tình cảm với thủ môn Patrik Lê Giang. Tối 26/8, sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, nữ MC xuống sân ăn mừng cùng bạn trai. Patrik Lê Giang ôm và hôn trán Hoàng Oang, cùng nâng cúp trước đông khán giả. Trước khi công khai, Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang đã gắn bó hơn một năm nhưng khá kín tiếng, nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi và sự kiện riêng tư.

Hồi đầu tháng 9, ca sĩ Đoan Trang đăng bài chúc mừng sinh nhật Hoàng Oanh trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ ca sĩ chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc gọi video với Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang cùng lời chúc: “Mừng sinh nhật nhỏ em gái. Lần này có chút đặc biệt, không còn một mình nữa”.

Hoàng Oanh sinh năm 1990, là Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Nhiều năm qua, Hoàng Oanh hoạt động chủ yếu với vai trò MC, đồng thời tham gia diễn xuất trong một số phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu...