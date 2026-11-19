Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 10 phút ngày 19-11, tại bãi biển Trung Lương (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến), đoạn nằm gần Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Tiến (thuộc Đồn Biên phòng Cát Khánh).

Lực lượng chức năng tìm kiếm em học sinh mất tích tại biển Trung Lương. Ảnh: Ngọc Triển

Sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm Đặng Nhật K., Nguyễn Công C., Võ Nguyễn G.P., Nguyễn Võ T.V. (cùng sinh năm 2015, trú xã Tuy Phước Bắc, hiện đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Tuy Phước Bắc) đến khu vực này tắm biển.

Quá trình tắm biển các em bị sóng cuốn ra xa, đuối nước.

Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Tiến phối hợp ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đã cứu được 3 em. Học sinh nữ duy nhất trong nhóm là Nguyễn Võ T.V. đến trưa 19-11 vẫn chưa được tìm thấy.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Ngọc Triển

Trong 3 học sinh được cứu, một em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Hiện lực lượng bộ đội Biên phòng đang phối hợp lực lượng Công an và các đơn vị địa phương, ngư dân tiếp tục tìm kiếm em học sinh mất tích.