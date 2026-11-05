Nhồi máu cơ tim trẻ hóa, dấu hiệu nào cần đi cấp cứu ngay?

Anh L.Q.C. (42 tuổi, ngụ Tây Ninh) bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực trái sau khi thức dậy. Cơn đau kéo dài liên tục nên anh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận huyết áp 180/100 mmHg, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước và khẩn trương triển khai quy trình cấp cứu, chuyển người bệnh đến phòng can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Ê-kíp Tim mạch can thiệp nhanh chóng đặt một stent phủ thuốc tại vị trí tổn thương, khôi phục dòng chảy mạch, không còn hẹp tồn lưu hay dấu hiệu bóc tách thành mạch. Sau 5 ngày điều trị, sức khoẻ người bệnh ổn định.

Trường hợp thứ hai là anh T.T.H. (42 tuổi, ngụ Tây Ninh), có tiền sử hút thuốc lá, đột ngột đau nhói dữ dội vùng ngực trái kèm khó thở. Anh được đưa đến cơ sở y tế khu vực, chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành dưới và nhanh chóng chuyển đến BVĐK Xuyên Á Tây Ninh để can thiệp chuyên sâu.

Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hoá.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận động mạch vành phải bị tắc cấp, kèm nhiều huyết khối. Các bác sĩ khẩn trương nong bóng, đặt stent phủ thuốc và nong tối ưu trong stent, tái thông vị trí tắc nghẽn, đưa dòng chảy mạch vành trở lại mức.

Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU) nhằm kiểm soát nguy cơ biến chứng sau nhồi máu cơ tim.

Theo BS.CKI. Hồ Văn Mót, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh, nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu nuôi cơ tim bị tắc nghẽn đột ngột. Nếu không được tái thông kịp thời, vùng cơ tim thiếu máu có thể hoại tử, dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp nguy hiểm, thậm chí tử vong.

“Đáng lưu ý, cả hai người bệnh đều mới 42 tuổi nhưng đã có tổn thương động mạch vành nghiêm trọng. Trong nhồi máu cơ tim cấp, thời gian là yếu tố quyết định. Mỗi phút chậm trễ đều có thể làm gia tăng tổn thương cơ tim và giảm cơ hội hồi phục”, BS. Mót cho biết.

Những dấu hiệu nhận biết nhồi máu cơ tim

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hoá. Nếu trước đây nhồi máu thường gặp ở nhóm tuổi trên 50, thì hiện nay, nhiều trường hợp đã xuất hiện ở nhóm tuổi dưới 50, thậm chí có những người dưới 40 tuổi nhập viện do nhồi máu cơ tim.

Theo bác sĩ, lối sống ít vận động, áp lực công việc, chế độ ăn nhiều chất béo, hút thuốc lá và các chất kích thích của nhiều người trẻ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ tim mạch. Ngoài ra, các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu trẻ hoá cũng góp phần làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ.

Một số yếu tố khác như sử dụng thuốc tránh thai hoặc hormone, mất nước, ngồi lâu ít vận động… cũng góp phần làm tăng nguy cơ đông máu và biến cố tim mạch.

BS. Hồ Văn Mót cảnh báo, người dân cần đặc biệt chú ý khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực kéo dài, cảm giác đè nặng hoặc bóp nghẹt vùng ngực, cơn đau có thể lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm. Người bệnh cũng có thể kèm theo khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt hoặc choáng váng. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp, cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch ngay lập tức, tránh chậm trễ làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim và biến chứng nguy hiểm.

“Không nên chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ, khỏe mạnh. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim, cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt, không tự ý dùng thuốc hoặc chờ cơn đau tự thuyên giảm. Chủ động bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh”, BS. Mót khuyến cáo.

Ngày càng nhiều người trẻ nhập viện do nhồi máu cơ cho thấy bệnh mạch vành có thể đe dọa sức khỏe ngay trong độ tuổi lao động. Nhận diện sớm dấu hiệu cảnh báo và tiếp cận can thiệp kịp thời là yếu tố quan trọng giúp bảo tồn cơ tim, giảm biến chứng và cải thiện tiên lượng điều trị.