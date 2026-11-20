Cuộc đời hoạt động cách mạng, cống hiến cho quân đội và đất nước của Đại tá Lê Hãn đã là nguồn cảm hứng sáng tác của các nhà thơ và nhạc sĩ. (Ảnh: Phục chế bằng AI).

Sông Thạch Hãn đã đi vào lịch sử dân tộc như một chứng nhân của khúc tráng ca 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Có một cựu chiến binh sinh ra nơi ấy, mang tên dòng sông quê hương với 80 năm tuổi Đảng, tận trung cống hiến cho lý tưởng, là nguồn cảm hứng cho thơ ca, âm nhạc.

Khi cậu con trai đầu lòng chào đời năm 1930, người cha đã lấy tên dòng sông quê hương để đặt tên cho con là Lê Thạch Hãn, gửi gắm trong đó tình yêu quê hương sâu nặng. Sau này người thân trong gia đình, đồng đội, bạn bè thường quen gọi ông là Lê Hãn.

Cuộc đời ông là hiện thân của một hành trình dấn thân, cống hiến cho cách mạng, cho lý tưởng của Đảng, là hình ảnh tiêu biểu của một người lính Cụ Hồ kiên trung, suốt đời vì dân, vì nước. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho ca khúc “Người chiến binh mang tên một dòng sông” (hay "Người chiến binh mang tên dòng Thạch Hãn") của nhạc sĩ Ngọc Khuê, phổ từ bài thơ cùng tên của tác giả Châu La Việt, từng được Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và nhiều ca sĩ thể hiện thành công.

Với chất tự sự trữ tình, lời ca và giai điệu bài hát "Người chiến binh mang tên một dòng sông" êm đềm trong những khoảng lặng sâu lắng và cao trào dội lên như sóng nước mênh mang, phảng phất điệu hò dân gian Quảng Trị và những lời ru của mẹ thời ấu thơ, là tình cảm, nỗi mong chờ người cha đang bôn ba trên những nẻo đường hoạt động cách mạng, giành độc lập, tự do cho dân tộc, cũng là người đã dạy con bài học đầu đời bằng những lời ca sục sôi đấu tranh của giai cấp cần lao.

Đại diện Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Đại tá Lê Hãn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tháng 1/2026 (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Mang trong mình dòng máu kiên cường của quê hương và ánh sáng lý tưởng từ người cha kính yêu - cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cuộc đời Đại tá Lê Hãn là bản trường chinh gắn liền với các giai đoạn lịch sử của dân tộc cùng sự phát triển lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tấm Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ông được trao tặng đầu năm nay chính là sự tôn vinh trọn vẹn cho một hành trình cống hiến bền bỉ ấy.

4 giờ 18 phút ngày 19/11, Đại tá Lê Hãn - người chiến binh mang tên một dòng sông đã thanh thản “về miền mây trắng”, hưởng thọ 97 tuổi. Đi qua gần một thế kỷ cuộc đời với những cống hiến cho đất nước và quân đội, ông chính là hiện thân sinh động của thế hệ những người lính Cụ Hồ bất khuất, kiên trung và tận hiến trọn đời cho dân tộc.

Mạch nguồn yêu nước và ánh sáng lý tưởng

Không như những người bạn đồng trang lứa nơi quê nhà bên dòng Thạch Hãn, tuổi thơ của Đại tá Lê Hãn là những tháng ngày thiếu vắng hơi ấm của người cha đang phải chịu cảnh tù đày của thực dân Pháp. Khoảng năm 1936, ông mới được gặp lại cha trở về từ ngục tối. Chính trong tháng ngày đoàn tụ hiếm hoi, quý giá ấy với gia đình, đồng chí Lê Duẩn đã dạy cho cậu con trai đầu lòng bài “Quốc tế ca” và lời ca hào hùng ấy đã nhen nhóm, truyền đến ông ngọn lửa lý tưởng của giai cấp cần lao, thôi thúc ông sớm tiếp nối bước theo con đường cách mạng của cha.

Lớn lên trên mảnh đất Triệu Phong, Quảng Trị giàu truyền thống, ý thức giác ngộ cách mạng sớm bùng cháy trong lòng người thanh niên trẻ Lê Hãn. Ngay trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông đã tích cực tham gia lực lượng Việt Minh giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa. Ông gia nhập quân đội từ năm 1946, trải qua nhiều thử thách rèn luyện trong thực tiễn chiến đấu. Ngày 1/5/1948, ông chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu trọn vẹn hành trình sắt son với lý tưởng của Đảng.

Bước chân người lính ấy tiếp tục in dấu trên những chiến trường khốc liệt nhất trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau đó, ông được cử đi học pháo binh tại Trung Quốc để trở về xây dựng lực lượng pháo binh chủ lực cho quân đội, tham gia chiến đấu với cương vị Đại đội trưởng Pháo binh thuộc Trung đoàn 675, Đại đoàn 351, trực tiếp chỉ huy đơn vị tham gia những chiến dịch ở Tây Bắc, Thượng Lào và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Những lá thư từ trận địa gửi về cho cha năm ấy, dẫu giữa muôn vàn bom đạn, vẫn ngời lên một tâm hồn chiến sĩ dạt dào tình yêu thương với cha mẹ, quê hương và đồng đội.

Không chỉ là người chỉ huy bản lĩnh trên chiến trường, Đại tá Lê Hãn còn là một trí thức quân sự tiên phong trong việc tiếp thu khoa học-kỹ thuật hiện đại của quân đội. Ông sớm được cử sang Liên Xô học tập chuyên sâu về Không quân tại Học viện Không quân Zhukov.

Bước vào những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất, từ năm 1964, ông lần lượt gánh vác những trọng trách quan trọng thuộc lực lượng phòng không- không quân như Phó Giám đốc Xưởng máy bay, Phó Phòng Kỹ thuật Tên lửa, Trưởng Phòng Kỹ thuật và Chỉ huy phó Công trình xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, ông tiếp tục đảm nhiệm các cương vị: Cục phó Cục Quản lý xí nghiệp thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Cục trưởng Cục Đào tạo Huấn luyện, rồi chuyển về phương nam giữ chức vụ Cục phó kiêm Quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 3-1991.

Đại tá Lê Hãn thời trẻ (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Sáng ngời phẩm chất người lính

Có thể nói, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời người lính ở ông chính là được đi trọn vẹn cả hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, trực tiếp đứng ở những tuyến đầu và dự phần vào những chiến dịch lớn lao nhất. Từ khói lửa Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, cho đến những năm tháng đối đầu với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên bầu trời Hà Nội mà đỉnh cao là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12 năm 1972, nơi ông cùng đồng đội kiên cường bám trụ đánh trả những pháo đài bay B52 của giặc Mỹ.

Là con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhưng suốt cuộc đời mình, Đại tá Lê Hãn luôn sống bình dị, khiêm nhường, giữ trọn phẩm chất của một quân nhân cách mạng mẫu mực, đồng thời luôn hòa đồng, gắn bó sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ và tận tụy trong mọi nhiệm vụ. Trong gia đình, ông là người cha mẫu mực, nuôi dạy các con gồm hai trai, một gái đều trưởng thành vững vàng trong cuộc sống.

Rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường từ tháng 3/1992, ông sinh hoạt Đảng tại nơi sinh sống ở phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Tấm Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng chính là phần thưởng cao quý, khẳng định trọn vẹn hành trình 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng với một niềm tin son sắt không đổi.

4 giờ 18 phút ngày 19/11, Đại tá Lê Hãn - người chiến binh mang tên một dòng sông đã thanh thản “về miền mây trắng”, hưởng thọ 97 tuổi. Đi qua gần một thế kỷ cuộc đời với những cống hiến cho đất nước và quân đội, ông chính là hiện thân sinh động của thế hệ những người lính Cụ Hồ bất khuất, kiên trung và tận hiến trọn đời cho dân tộc. Lễ viếng Đại tá Lê Hãn bắt đầu từ 9 giờ ngày 25/11, lễ truy điệu vào 13 giờ 30 phút ngày 26/11 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía nam - số 5 Phạm Ngũ Lão-Thành phố Hồ Chí Minh.