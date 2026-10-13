Nho Trường Sa giữa trùng khơi

Nhắc đến cây xanh ở Trường Sa, người ta thường nhớ đến cây bàng vuông, phong ba, bão táp. Nhưng giữa nắng gió trùng khơi, cây tra vẫn vươn tán rộng, góp phần che chắn và giữ màu xanh cho đảo. Những chùm quả tròn mọng, khi chín chuyển từ xanh sang đỏ rồi tím thẫm, tạo nên nét riêng của loài cây mang tên thân thuộc “Nho Trường Sa”.

Các em học sinh đặc khu Trường Sa dạo chơi dưới tán cây tra xanh mát.

Chùm quả tra được ví như "Nho Trường Sa".

Giữa không gian đầy nắng, gió và hơi muối mặn mòi của Trường Sa, những cây tra vẫn lặng lẽ đâm rễ, bám chặt vào nền đá san hô khô cằn. Vượt qua điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng khắc nghiệt nơi đảo xa, loài cây này vẫn sinh trưởng mạnh mẽ, cho những chùm quả trĩu cành.

Gốc tra gân guốc.

Những lá tra bị cháy sém do nắng gắt và gió mặn.

Có dịp đến Trường Sa, ngắm nhìn những thân cây tra gân guốc, uốn lượn qua bao mùa dông bão, với lớp vỏ xù xì in hằn dấu vết thời gian và nắng gió, mới cảm nhận hết sức sống bền bỉ của loài cây này. Mang vẻ phong sương, cây tra vẫn vươn tán rộng, lá xanh mướt, đan cài vào nhau như tấm chắn xanh trên đảo. Những hàng tra góp phần chắn gió, hạn chế hơi muối biển, tạo bóng mát cho không gian sống, sinh hoạt của quân và dân trên đảo, đồng thời che chở những luống rau, vườn cây phát triển tốt hơn.

Tán tra xanh mát trước cổng chùa Song Tử Tây.

Một cán bộ đến thăm đảo Trường Sa tản bộ dưới bóng tra.

Trong nhịp sống thường ngày cũng như trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cây tra luôn gắn bó với những người lính đảo như một người bạn thân thiết. Sau những giờ luyện tập vất vả trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ lại nghỉ giải lao dưới bóng mát cây tra, cùng ôn lại thao tác kỹ thuật, chia sẻ những câu chuyện thường ngày hoặc đàn hát, tạo nên những phút giây thư giãn giữa cuộc sống nơi đảo xa.

Một mầm cây bật lên từ lớp vỏ xù xì.

Không chỉ có tác dụng che chắn, cây tra còn mang vẻ đẹp riêng với những mùa hoa, quả đầy sức sống. Quả tra mọc thành từng chuỗi dài, tròn mọng, đung đưa trong gió biển. Khi chín, quả chuyển dần từ màu xanh sang đỏ rồi tím thẫm, gợi hình ảnh những chùm nho nơi đất liền. Chính đặc điểm này khiến cây tra còn được gọi bằng cái tên thân thuộc “Nho Trường Sa”.

Những cây tra trên đảo Song Tử Tây.

Cành cây tra vươn ra thao trường, như cùng các chiến sĩ tham gia huấn luyện

Từ những chùm quả tra mộc mạc, qua bàn tay khéo léo của các chiến sĩ, nhiều món ăn, thức uống mang hương vị riêng của đảo xa được tạo nên. Quả tra xanh có vị chua chát nhẹ, chấm cùng muối ớt cay nồng trở thành món ăn vặt dân dã, gắn với tuổi trẻ người lính đảo. Khi chín, quả có vị chua ngọt tự nhiên, được bộ đội và người dân trên đảo dùng để ngâm nước giải khát, làm mứt hoặc nấu canh chua.

Trải qua bao mùa bão gió, những hàng cây tra vẫn xanh tươi, đơm hoa kết trái, bền bỉ gắn bó với cuộc sống của quân và dân Trường Sa. Không chỉ góp thêm màu xanh cho đảo, cây tra còn trở thành hình ảnh thân thuộc, gợi sức sống giữa trùng khơi.