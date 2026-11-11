Nhớ thầy cô bụi phấn bay vương tóc (thơ)

Trung tướng PGS- TS Nguyễn Đức Hải

LỚP 10G TÔI YÊU

(Kính tặng Thầy, cô và các bạn lớp 10G - Cấp 3 Nghĩa Đàn, Nghệ An, khóa 1972-1975)

Thương lắm Nghĩa Đàn ơi, nhớ một thời,

Tiếng ve ngân rợp bóng những hàng cây.

Bao kỷ niệm êm đềm theo trang sách,

Nơi ươm mầm những thế hệ tương lai.

Niềm vui của tác giả bài thơ cùng thầy cô, bạn bè ngày gặp lại

Nhớ thầy cô bụi phấn bay vương tóc,

Dạy chúng em vững bước trên đường đời.

Thương em hỏi bài, thầy chong đèn chờ đợi,

Khúc tình ca yêu lắm tuổi học trò.

Tuổi mười bảy như bông hoa đồng nội;

Mang trong tim bao khát vọng ước mơ.

Lời thầy cô là tiếng kèn xung trận,

Chắp cánh cho em vươn tới tầm cao.

Cánh phượng hồng lưu luyến gọi mùa thi,

Ta tạm xếp bút nghiên thời hoa lửa.

Xốc tới chiến trường, xẻ dọc Trường Sơn,

Gửi lại trường bao nỗi nhớ khôn nguôi.

Một góc Trường THPT Thái Hòa

Mái trường xưa dẫu muôn vàn gian khó,

Thắp niềm tin vững bước tới chân trời.

Để hôm nay em tung cánh muôn phương,

Lòng phơi phới hiến dâng cho Tổ quốc.

Thuở ngày ấy thanh xuân tràn nhựa sống,

Lớp mười G rộn rã khúc ca vui.

Thương biết mấy những năm dài sơ tán,

Ấm áp tình thầy nghĩa bạn sắt son.

Nay ta trở về thăm mái trường xưa,

Gặp lại thầy cô mái đầu điểm bạc.

Nặng ân tình năm tháng vẫn không phai,

Nghĩa thầy trò... thương lắm... cuộc đời ơi!

Cây gạo sân trường mấy độ trổ bông,

Bao mùa xuân sang lộc biếc đâm chồi.

Chuyến đò đưa chở bao nhiêu kỷ niệm,

Trang sử vàng yêu lắm mái trường tôi!

Bạn thân ơi! Cùng về đây hội ngộ,

Nhắc chuyện cũ bỗng thấy đời trẻ lại.

Tác giả bài thơ cùng bạn học trở về thăm lại mái trường xưa

Gặp nhau đây, mà lệ cứ tràn mi,

Tay trong tay lòng bồi hồi thổn thức!

Bên nhau rồi đầy vơi bao hoài niệm,

Ký ức ngọt ngào da diết trào dâng.

Cấp ba Nghĩa Đàn, vẹn nguyên tình nghĩa,

Suốt đời tôi thương lắm 10G... ơi...

TP.HCM, 31/10/2026- NĐH