Nhớ những ngày được chú Hai Tân dìu dắt

Lứa cán bộ trẻ chúng tôi ngày ấy như Tô Minh Nguyệt, Phan Hồng Chiến... và thế hệ nhà báo với nhiều tên tuổi xuất sắc lúc đó đã có một thời kỳ thật đẹp, đầy kỷ niệm cùng với lịch sử của báo chí thành phố.

Nhìn lại, thấy thật may mắn lạ lùng! Vì đó là thời kỳ lãnh đạo thành phố có nhiều tên tuổi kiệt xuất như các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, Nguyễn Vĩnh Nghiệp... Họ đã sát cánh cùng lực lượng báo chí trẻ, năng động, tạo dấu ấn về một giai đoạn đổi mới rực rỡ, mạnh mẽ của báo chí TPHCM.

Tôi nhớ những cuộc giao ban báo chí với sự tranh luận sôi nổi của lứa nhà báo thẳng thắn, luôn có những "phát biểu bùng nổ" như: Võ Như Lanh, Vũ Tuất Việt, Dương Trọng Dật, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Sơn Phước, Cao Xuân Phách, sau này có Hằng Nga, Minh Hiền, Hà Phương, Thế Thanh... Chú Hai Tân luôn bình tĩnh lắng nghe, trân trọng từng ý kiến.

Đồng chí Trần Trọng Tân, NSƯT Kim Cương, GS-BS Nguyễn Chấn Hùng và doanh nhân Giản Tư Trung giao lưu trực tuyến với bạn đọc Báo SGGP ngày 28-4-2007. Ảnh: TƯ LIỆU

Nhiều người nói chú “rất nguyên tắc, tính Đảng cao, nghiêm khắc với các sai sót” nên ai cũng tỏ ra e ngại mỗi khi trình bày vấn đề gay cấn. Nhưng làm cán bộ giúp việc, biết khá rõ về chú Hai Tân, chúng tôi luôn thấy ở chú sự vững vàng về quan điểm, đòi hỏi cao trong công việc, nghiêm khắc với chính mình, luôn điềm tĩnh nhưng cũng chân thành, ấm áp. Ấn tượng nhất là nụ cười tươi trẻ, rạng rỡ luôn bừng sáng trên gương mặt phúc hậu của chú. Chú tinh nhạy trong suy nghĩ về những vấn đề tư tưởng - văn hóa, những vấn đề thuộc đời sống tinh thần - cái phần hồn “gấp ngàn lần phần xác” của chúng ta.

Tôi còn có may mắn được chú Hai Tân tin tưởng đặc biệt. Chú giao tôi làm việc thường xuyên với khối tôn giáo và văn nghệ sĩ. Thỉnh thoảng, chú đưa tôi đi thăm hỏi các nhà văn, nhà thơ như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng, các trí thức, linh mục từ nước ngoài về. Tôi thấy chú không ngần ngại trao đổi nhiều vấn đề thời cuộc nhạy cảm.

Cả cuộc đời tham gia cách mạng, chú Hai Tân gắn bó với công tác tuyên huấn. Chú từng bộc bạch: "Làm việc này buộc mình phải học, phải luôn nâng cao hiểu biết trên nhiều mặt, phải tu dưỡng về nhân cách, đạo đức, lối sống, cố làm sao để nói mà người ta muốn nghe, viết mà người ta muốn đọc, để qua đó mà người ta tin vào Đảng, vào cách mạng. Được vậy là rất vui”.

Chính nhờ may mắn đó mà tôi đã kịp là người chấp bút cuốn sách về chú, với tựa đề “Trần Trọng Tân - Lòng son trước mọi thử thách”, do NXB Văn hóa - Văn nghệ TPHCM ấn hành, dù tôi biết chưa thể viết hết về tầm vóc một con người cách mạng mẫu mực như chú. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi biết rõ thêm một điều lớn lao: chú Hai Tân là người cán bộ của Đảng, có mặt trong hầu hết các sự kiện cùng những giai đoạn khó khăn và oanh liệt của cách mạng Việt Nam. Chú thuộc lứa cán bộ, một “thế hệ vàng” được Bác Hồ trực tiếp đào tạo và thương yêu dìu dắt.

24 tuổi đã là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trong kháng chiến.

Vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, lăn lộn ở chiến khu, bưng biền.

Vào hoạt động bí mật tại nội thành Sài Gòn.

Bị địch bắt, tra tấn dã man, bị giam cầm nơi ngục tù Côn Đảo.

Trở về xây dựng thành phố sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Làm chuyên gia giúp nước bạn Campuchia những ngày đầu gian khổ.

Trở về nước tham gia Đại hội VI của Đảng, góp phần vào sự nghiệp Đổi mới.

Tôi cũng nhớ ơn sâu sắc, coi những năm tháng được làm việc với chú và nhiều cán bộ lão thành tại TPHCM là một đoạn đời đặc biệt của một người cán bộ văn hóa, một nhà văn, nhà báo đã trưởng thành từ thành phố nghĩa tình, anh hùng.

Đồng chí Trần Trọng Tân (tên thật Trần Trọng Hoãn), sinh năm 1926 tại xã Tân Mỹ, huyện Cam Lộ (nay thuộc xã Tân Mỹ), tỉnh Quảng Trị; mất ngày 4-8-2014, tại TPHCM. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bí thư Đảng ủy Đoàn Chuyên gia tại Campuchia; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, VII; Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI

Nhà văn, nhà báo, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Thành ủy TPHCM