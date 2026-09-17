Nhỏ nhầm axit vào miệng, bé 1 tháng tuổi bỏng nặng đường hô hấp

Ngày 17/9, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình thông tin vừa tiếp nhận và điều trị một bé 1 tháng tuổi bị nhỏ nhầm 5 giọt axit tricloaxetic 80% vào miệng.

Theo gia đình, do hóa chất được đựng trong lọ có hình dáng giống chai vitamin thông thường, người thân đã nhỏ nhầm khoảng 5 giọt axit vào miệng trẻ.

Vài phút sau, trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều nhưng không nôn. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ khoang miệng và vùng má trái của trẻ bị bỏng, xuất tiết nhiều đờm dãi. Sau đó, trẻ kích thích nhiều, tím môi, SpO2 giảm, xuất hiện tiếng thở rít qua thanh quản và giảm thông khí phổi.

Các bác sĩ xác định trẻ bị bỏng đường hô hấp và tiêu hóa do axit, nguy cơ diễn biến nặng. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, sau đó chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị.

Tại khoa, trẻ được an thần, thở máy, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm viêm. Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi tạm ổn định, cai được máy thở. Tổn thương bỏng vùng má và giả mạc trong khoang miệng cải thiện, trẻ đã có thể tự bú mẹ.

Hiện tại, các bác sĩ chưa ghi nhận di chứng tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên trẻ vẫn có nguy cơ hình thành sẹo gây hẹp đường tiêu hóa hoặc đường thở, cần tiếp tục được theo dõi sát trong 1-2 tuần tới.

Các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tình trạng bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cảnh báo axit và các hóa chất ăn mòn mạnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khi trẻ uống hoặc nuốt nhầm axit, người chăm sóc cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Nếu trẻ còn tỉnh và không có dấu hiệu thủng thực quản hoặc nôn máu, có thể cho súc miệng bằng nước sạch và uống từng ngụm nhỏ để pha loãng hóa chất.

Đồng thời, không gây nôn, không tự ý dùng dung dịch kiềm để trung hòa axit và không cho trẻ sử dụng các biện pháp dân gian.

Ngoài ra, khi đưa trẻ đến bệnh viện, gia đình nên mang theo chai hoặc bao bì hóa chất để bác sĩ xác định chính xác loại chất đã gây bỏng.

Để phòng ngừa tai nạn tương tự, các loại axit, chất tẩy rửa và hóa chất ăn mòn cần được giữ nguyên trong bao bì chuyên dụng, có nhãn cảnh báo rõ ràng, đặt ở nơi cao hoặc tủ có khóa, tách biệt hoàn toàn với thuốc và thực phẩm. Tuyệt đối không chiết hóa chất vào chai nước, chai nước ngọt hoặc các vật chứa dễ gây nhầm lẫn.