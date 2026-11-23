Những hạt nếp mới được chọn làm cốm dẹp, mang theo hương vị thân thương của mùa Ok Om Bok và bao ký ức tuổi thơ.

Tiếng chày trong miền nhớ

“Cốm dẹp đây… ai mua cốm dẹp không…”.

Tiếng rao quen thuộc vọng qua con đường, nghe sao mà thương đến lạ! Chiếc xe đạp chở những gói cốm dẹp trắng ngần, ít dừa nạo, đường cát chầm chậm đi qua, bỗng đánh thức cả miền ký ức tưởng đã ngủ yên.

Ngày trước, cứ gần đến lễ hội Ok Om Bok, phum sóc lại rộn ràng chuẩn bị lễ cúng trăng. Người lớn tuổi bắt đầu lựa những mẻ nếp mới để làm cốm dẹp. Mùi nếp rang trên bếp lửa thơm lừng, len qua từng mái nhà, quyện vào gió chiều, báo hiệu mùa lễ hội đã về, cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi sắp được thưởng thức món cốm dẹp mong đợi suốt năm.

Tiếng chày giã nếp rộn ràng gợi nhớ cách làm cốm dẹp truyền thống của đồng bào Khmer vào lễ hội Ok Om Bok.

Tôi nhớ những buổi chiều đứng quanh cối cốm, háo hức nhìn người lớn thay nhau giã nếp. Tiếng chày nện xuống cối cộp… cộp, đều đặn, vang cả một góc phum sóc. Người trở nếp, người giã cốm, người sàng sảy, người chuẩn bị dừa nạo. Vừa làm, mọi người vừa hỏi thăm chuyện gia đình, mùa màng, thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu chuyện vui.

Bọn trẻ chúng tôi chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ quanh quẩn chờ cốm thành phẩm. Đứa nào cũng mong được nếm những hạt cốm đầu tiên còn thơm mùi nếp mới. Có khi chỉ được người lớn dúi cho một nắm nhỏ, vậy mà vui cả buổi.

Niềm vui ngày ấy không chỉ nằm trong đĩa cốm dẹp trộn đường, dừa béo ngậy, mà còn ở những buổi chạy sang nhà hàng xóm, gặp gỡ bạn bè, nghe người lớn chuyện trò bên cối cốm. Những mái nhà gần nhau, những con người thân thuộc cùng chuẩn bị, cùng chia sẻ thành quả đã làm nên ký ức đẹp của một thời.

Đĩa cốm dẹp thơm dẻo được bày trang trọng trong mâm lễ cúng trăng của đồng bào Khmer dịp Ok Om Bok, gửi gắm ước vọng mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no đủ.

Thương vị quê nhà

Trong dịp Ok Om Bok, cốm dẹp là lễ vật quen thuộc dâng cúng để tạ ơn thần Mặt Trăng, gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, đủ đầy. Có lẽ vì gắn với mùa lễ hội và những ngày tháng tuổi thơ nên với tôi, cốm dẹp không đơn thuần là một món ăn. Mỗi hạt cốm như giữ lại chút hương đồng, vị nếp mới và tình cảm của những người thân quen từng quây quần bên nhau.

Cuộc sống hôm nay đã khác. Cốm dẹp được làm, đóng gói sẵn và bày bán ở nhiều nơi. Người mua không còn phải chờ những buổi giã cốm trong phum sóc mới được thưởng thức. Những chiếc cối, chiếc chày ngày xưa cũng dần ít xuất hiện; nhịp sống tất bật khiến những buổi quây quần làm cốm như thuở trước không còn phổ biến.

Đôi khi nghĩ đến điều ấy, tôi thấy tiếc những buổi chiều rộn tiếng chày, cảnh người lớn tuổi ngồi bên bếp lửa và những gương mặt thân quen từng làm nên mùa cốm tuổi thơ. Có người giờ đã già, có người đã đi xa; những đứa trẻ ngày nào cũng trưởng thành, mỗi người một cuộc sống. Phum sóc vẫn còn đó, lễ hội Ok Om Bok rồi lại đến, nhưng những ngày tháng ấy chẳng thể quay lại nguyên vẹn.

Một chút cốm dẹp, một chút yêu thương là những khoảnh khắc bình dị làm nên ký ức đẹp của mùa trăng tuổi thơ.

Thế nên, mỗi khi nghe tiếng rao cốm dẹp trên chiếc xe đạp, tôi lại muốn chậm bước một chút. Không hẳn vì thèm món ăn ngày cũ, mà bởi tiếng rao ấy gợi nhớ khoảng trời tuổi thơ với mùi nếp mới thơm lừng, tiếng cười xóm giềng và những niềm vui nhỏ bé mà ngày ấy chẳng ai nghĩ sẽ trở thành điều đáng nhớ đến vậy.

Thời gian có thể mang đi nhiều thứ, nhưng không thể xóa hết những ký ức đã in sâu trong lòng người. Đôi khi, chỉ cần một gói cốm dẹp, một thoáng hương nếp mới cũng đủ đưa ta trở về nhà, trở về với những mùa trăng cũ, nơi tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn trong miền nhớ.