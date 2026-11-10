Nhờ một dấu hiệu bất thường tại bưu điện, công an ngăn chặn thành công 3 vụ lừa đảo tổng 285 triệu đồng

Ngày 9/11, từ thông tin do Bưu điện phường Thục Phán cung cấp về 3 trường hợp người cao tuổi có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch tài chính, Công an phường Thục Phán đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lừa đảo với tổng số tiền lên tới 285 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng Công an nhận định cả 3 trường hợp có dấu hiệu bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an kịp thời ngăn chặn nguy cơ lừa đảo với tổng số tiền lên tới 285 triệu đồng. Ảnh: CA.

Theo đó, các đối tượng thường dựng lên những vụ án hình sự, thông báo người dân có liên quan đến đường dây tội phạm hoặc tài khoản ngân hàng có giao dịch bất hợp pháp.

Sau đó, chúng sử dụng lời lẽ đe dọa, gây tâm lý hoang mang, yêu cầu nạn nhân rút tiền tiết kiệm và chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ công tác điều tra.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không trao đổi sự việc với người thân hoặc những người xung quanh.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Công an phường Thục Phán đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích cho những người liên quan.

Lực lượng chức năng đồng thời phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, giúp người dân nhận diện hành vi lừa đảo, kịp thời dừng giao dịch và không chuyển tiền theo yêu cầu.

Qua vụ việc, Công an phường Thục Phán khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, thông báo liên quan đến vụ án hoặc yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra.

Cơ quan Công an khẳng định không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chứng minh bản thân vô tội hoặc phục vụ điều tra.

Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần giữ bình tĩnh, chủ động kiểm chứng thông tin; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ.