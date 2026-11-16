Nhớ mãi những kỷ niệm về thầy cô

Trung tá NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4:

Những bài học còn mãi

Có những điều mà dù thời gian lùi xa nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Không chỉ được trang bị kiến thức quân sự, chuyên ngành, tôi còn được các thầy giáo tận tình dìu dắt, rèn luyện bản lĩnh, phương pháp công tác và phẩm chất người sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi là cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, hai cấp, bắn đạn tập dành cho học viên cuối khóa trước ngày tốt nghiệp.

Tôi vẫn nhớ không khí khẩn trương, nghiêm túc trên thao trường. Đây là nội dung huấn luyện tổng hợp, đòi hỏi mỗi học viên vận dụng toàn diện kiến thức đã học vào thực tiễn chỉ huy, điều hành và thực hành chiến đấu. Từng mệnh lệnh, động tác chỉ huy, nội dung hiệp đồng đều phải chính xác, khoa học. Đặc biệt, nội dung bắn đạn tập yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, khả năng xử trí tình huống và bản lĩnh của người chỉ huy. Trong quá trình thực hành, có lúc chúng tôi còn lúng túng, xử trí tình huống chưa nhuần nhuyễn. Các thầy kiên trì phân tích nguyên nhân, hướng dẫn cách khắc phục, uốn nắn từng động tác, phương pháp. Sự nghiêm khắc trên thao trường luôn đi liền với tinh thần tận tâm, trách nhiệm. Nhờ vậy, chúng tôi từng bước khắc phục hạn chế, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng thực hành.

Một giờ học của học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Điều tôi nhớ nhất không chỉ là kết quả cuộc diễn tập mà còn là những bài học về trách nhiệm người sĩ quan. Các thầy giúp chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi mệnh lệnh chỉ huy là sự an toàn của bộ đội, vũ khí, trang bị và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những lời nhận xét, những lần rút kinh nghiệm tưởng chừng bình dị khi ấy đã trở thành hành trang quý báu, giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Cùng với sự dìu dắt của các thầy, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập thể học viên cũng tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trước ngày tốt nghiệp.

Đến hôm nay, khi đã trưởng thành và đảm nhiệm những cương vị công tác khác nhau, tôi càng thấm thía công lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Những bài học từ giảng đường, thao trường không chỉ giúp chúng tôi hoàn thành chương trình đào tạo mà còn hun đúc bản lĩnh, tác phong và trách nhiệm của người cán bộ trong thực tiễn công tác. Sự nghiêm khắc của thầy cô giúp học viên tiến bộ; sự tận tình chỉ bảo giúp mỗi người vững vàng hơn trước những khó khăn, thử thách. Càng gắn bó với công tác chỉ huy, quản lý, huấn luyện bộ đội, tôi càng nhận ra giá trị của những điều đã học. Những bài học năm xưa vẫn hiện hữu trong từng quyết định, nhiệm vụ, trong mỗi lần cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị. Đó cũng là lời nhắc nhở tôi phải không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người cán bộ; đồng thời tận tâm truyền đạt kinh nghiệm, dìu dắt thế hệ trẻ trưởng thành.

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Đại úy TRẦN VĂN LỢI, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân khu 7:

Bài học từ cách làm của cô chủ nhiệm

Ấn tượng sâu sắc nhất thời học sinh của tôi là cô chủ nhiệm năm lớp 11. Cả lớp bất ngờ khi cô yêu cầu chúng tôi viết nhận xét về cô trong vai trò của một giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm. Cô nói: “Nhận xét tốt ai cũng làm được, nhưng nhận xét chưa tốt phải có bản lĩnh và hơn tất cả là sự thẳng thắn, trung thực. Dù là ai, ở cương vị nào cũng cần đức tính đó. Nếu không trung thực ngay cả với chính bản thân mình thì rất khó trở thành người tử tế...”. Việc một giáo viên mong mỏi được nghe suy nghĩ thật của học trò về mình để có thể thực hiện tốt hơn việc dạy chữ, rèn người với tôi thật sự rất đặc biệt. Đây là bài học giúp tôi sống trách nhiệm hơn và luôn tự nhắc nhở: “Phải dũng cảm đối mặt với cái xấu của bản thân, trung thực, thẳng thắn nhận khuyết điểm hơn là tìm lý do bao biện. Sai không đáng sợ, cái đáng sợ là luôn tìm lý do để che lấp cho sự yếu kém của bản thân”. Đến nay, khi đã trưởng thành, là sĩ quan trong QĐND Việt Nam, tôi càng trân quý sự quan tâm, dạy bảo của thầy cô ngày ấy.

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Thượng úy LÊ TUẤN AN, Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chính trị Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9:

Nên người nhờ những lời phê bình nghiêm khắc của thầy cô

Trong vô số những kỷ niệm thuở học trò, tôi nhớ nhất là quãng thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học đầy cam go. Có những buổi chiều tan học muộn, khi sân trường đã vắng bóng, tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ lớp học và thấy thất vọng về bản thân khi kết quả thi thử không như mong đợi. Trong những khoảnh khắc chênh vênh đó, thầy giáo chủ nhiệm với ánh mắt nghiêm nghị nhưng rất ấm áp bước vào lớp. Thầy đặt tay lên vai và động viên tôi cố gắng vượt qua, chỉ ra những hạn chế của tôi trong quá trình học tập. Tôi cũng nhớ những lần bị thầy cô phê bình trước cả lớp. Lúc đó, vì còn bồng bột, hiếu thắng nên tôi không hiểu hết những lời dạy bảo, chỉ thấy rất tự ái, thậm chí khó chịu khi ánh mắt bè bạn đổ dồn về phía mình. Tôi thầm trách thầy cô sao quá khắt khe!?

Thời gian dần giúp tôi hiểu được sự quan tâm, dạy dỗ của thầy cô. Khi rời ghế nhà trường, bước chân vào môi trường quân ngũ-nơi kỷ luật là sức mạnh, tinh thần và ý chí quyết định sự thành bại của người chiến sĩ, tôi mới ngộ ra tất cả. Khoác lên mình bộ quân phục, trở thành Bộ đội Cụ Hồ, điều lệnh, điều lệ và quy định của đơn vị không làm tôi cảm thấy bỡ ngỡ hay khó chịu bởi sự nghiêm khắc mà ngược lại, tôi trào lên một sự biết ơn vô hạn. Hóa ra, những lời nhắc nhở nghiêm khắc của thầy cô năm xưa chính là những “nhát búa” đầu tiên rèn đúc nên cốt cách con người tôi hôm nay. Tôi thầm nghĩ: Nếu không có sự nghiêm khắc uốn nắn ấy, liệu tôi có học được tinh thần kỷ luật tự giác? Nếu không có những buổi đứng nghe thầy cô phê bình vì lỗi cẩu thả, liệu tôi có rèn được tính cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc đặc thù của tôi ngày hôm nay? Nghĩ về thầy cô, về những kỷ niệm học trò năm xưa, tôi tự nhủ với bản thân phải luôn phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự dạy dỗ, bao dung của các thầy giáo, cô giáo-những người đã trao cho tôi đôi cánh để bay vào bầu trời khát vọng và bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

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Thượng úy QNCN NGUYỄN HỮU ĐỨC, nhân viên Nhà văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai:

Càng trưởng thành càng thấm thía lời dạy của thầy cô

Tôi vẫn nhớ mãi thời điểm chuẩn bị thi cuối cấp trung học phổ thông đầy áp lực. Các thầy giáo, cô giáo không chỉ tận tình hệ thống lại kiến thức, hướng dẫn phương pháp làm bài mà còn thường xuyên nhắc nhở chúng tôi giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh và có quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Tuy vậy, thầy cô cũng phê bình rất nghiêm khắc khi chúng tôi chưa nghiêm túc, chăm chỉ hoặc mắc lỗi... Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi thấy đó thực sự là một ký ức đẹp, một hành trang tinh thần mà đến hôm nay tôi vẫn luôn trân trọng. Càng trưởng thành, tôi lại càng thấm thía rằng sự nghiêm khắc của thầy cô cũng chính là tình yêu thương và trách nhiệm đối với học trò. Thầy cô có thể không trực tiếp đi cùng chúng ta suốt cuộc đời, nhưng những lời dạy bảo, nhắc nhở, thậm chí trách phạt lại chính là “liều thuốc quý” giúp mỗi người biết nhìn nhận bản thân, sửa chữa khuyết điểm và sống có trách nhiệm hơn.

Đến hôm nay, khi đã là một quân nhân trong QĐND Việt Nam, có thêm nhiều trải nghiệm cuộc sống, tôi càng trân trọng hơn công lao dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo. Tôi nhận ra rằng, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy chúng ta cách làm người, bồi đắp nhân cách, lý tưởng sống và nhiều giá trị tốt đẹp. Sự quan tâm, tận tụy và hy sinh thầm lặng của thầy cô chính là hành trang quý báu theo mỗi người suốt cuộc đời. Những bài học từ thầy cô năm xưa luôn là nguồn động viên, lời nhắc nhở tôi phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.