Nhớ lời em trai trăng trối, bà lão Nghệ An 9 năm vun vén tổ ấm cho cháu khờ dại

“Bà tiên” của gia đình

Đó là cách chị Thái Thị Xuân (SN 1987, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) gọi người bác gái ruột của mình – bà Thái Thị Long (SN 1952, quê Nghệ An).

Cả cuộc đời bà dành trọn vẹn tình thương cho gia đình nghèo khó của em trai út (bố chị Xuân). Cho đến giờ, khi em trai đã qua đời, bà tiếp tục chăm lo cho tổ ấm nhỏ của người cháu trai khờ dại.

Chị Xuân kể, bố chị là con trai út trong gia đình có 5 chị em. Trong đó, bà Long là người chị thứ 4.

Chị Xuân bên bác gái ruột Thái Thị Long

Bà Long từng kết hôn và có 1 cô con gái. Nhưng khi con lên 3 tuổi, vì hôn nhân không hạnh phúc bà đưa con về quê ngoại sống.

Sau đó không lâu, nhà chồng cũ đến đón cháu về nuôi, bà một mình ra thành phố mưu sinh.

Bố chị Xuân là con trai duy nhất trong gia đình, sau khi kết hôn thì sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái).

Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, vào năm 1997, con trai út khi đó mới 7 tuổi lại mắc bệnh viêm não Nhật Bản, để lại di chứng nặng: co giật mỗi khi trở trời, thần trí kém minh mẫn.

Thương hoàn cảnh em trai ngặt nghèo, bà Long dồn sự quan tâm, hỗ trợ cho gia đình em. Ở thành phố, bà làm nhiều nghề để mưu sinh, khi thì làm thuê, khi thì “buôn thúng bán mẹt”, khi thì đi làm giúp việc…

“Mỗi tháng, bác gom góp gửi tiền về giúp đỡ gia đình tôi. Mỗi lần về quê, bác gói ghém từng gói muối, gói mì tôm về cho các cháu. Mọi vật dụng trong nhà từ xoong nồi, bát đũa đến sách vở của các cháu đều do bác sắm sửa.

Bác từng mua được một mảnh đất. Năm 1997, khi em trai tôi bị bệnh, bác bán miếng đất đó gửi tiền về cứu cháu”, chị Xuân kể.

Bà Long bên cháu dâu út

Năm anh trai chị Xuân ra thành phố học ngành dược, bà Long hỗ trợ tối đa. Năm 2009, chị Xuân ra thành phố học trung cấp y, cũng một tay bà lo chuyện học phí, ăn ở.

“Anh trai tôi lấy vợ, hiện sống ở miền Nam. Nếu không có bác, anh em tôi không có cơ hội học hành và công việc ổn định như bây giờ.

Không chỉ bác Long, những người chị gái khác của bố cũng rất yêu thương chúng tôi”, chị Xuân chia sẻ.

Với bà Long, chỉ có một lý do duy nhất khiến bà dành nhiều sự quan tâm cho gia đình em trai như vậy. Đó là một chữ “thương”.

“Tôi thương em trai, thương gia đình nhỏ của em. Tôi chỉ mong có sức khỏe để vun vén cho các em, các cháu”, bà Long chia sẻ với PV VietNamNet.

Bỏ cuộc sống an nhàn về chăm sóc cháu trai

Năm 1989, khi con gái ruột trưởng thành và lập gia đình, bà Long đã kết nối được với con. Bà đến ở cùng con nhưng mỗi khi em trai và các cháu cần, bà vẫn hết lòng hỗ trợ.

“Năm 2001, tôi ra Hải Phòng sống, mẹ vẫn quyết ở lại để lo cho các cháu học hành. Năm 2007, mẹ ra ở cùng tôi rồi 2 năm sau lại về Vinh nuôi cháu gái học. Đến năm 2011, mẹ mới lại đến sống cùng tôi”, chị Lý (SN 1972 – con gái bà Long) chia sẻ.

Bà Long bên đàn cháu nhỏ nơi quê nhà

Sống cùng con gái ở Hải Phòng, bà Long có cuộc sống thoải mái, an nhàn. Mỗi tháng, bà vẫn gom góp gửi chút ít tiền về giúp đỡ em trai và các cháu. Chị Lý hiểu tấm lòng của mẹ nên hoàn toàn ủng hộ việc này.

Năm 2017, bố chị Xuân bệnh nặng nên bà Long về thăm. Trước lúc mất, bố chị cầm tay bà Long nhờ vả lời sau cùng: “Em không còn nữa, chị hãy về trông coi đứa con bệnh tật giúp em, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Sau này, các cháu thay em chăm sóc chị”.

Thương em trai còn vướng bận lúc ra đi, em dâu thường xuyên đau ốm không thể quán xuyến gia đình, cháu trai út thì bệnh tật, bà Long quyết định về quê chăm lo cho cháu.

“Ban đầu, tôi giữ mẹ ở lại với mình vì lo mẹ về quê vất vả. Nhưng mẹ nói, mẹ muốn về sống cùng bà con làng xóm, mặt khác giúp em trai chăm lo cho đứa cháu khờ khạo.

Tôi hiểu lòng mẹ, biết rằng nếu cố tình giữ mẹ ở đây thì mẹ cũng không yên lòng nên ủng hộ”, chị Lý chia sẻ.

Trở về quê bà Long càng hiểu rõ, cháu trai mình dù có chút khờ nhưng vẫn muốn có tổ ấm và hạnh phúc riêng. Năm 2018, bà quyết định tìm vợ cho cháu – một cô gái dù không mấy lanh lợi nhưng hiền lành.

Bà Long bên em dâu (áo hoa) và tổ ấm nhỏ của cháu trai út

“Lúc kết duyên cho các em, chúng tôi chỉ mong các em có đôi có lứa và gia đình có thêm một người con. Không ngờ, sau 8 năm bên nhau, các em sinh được 4 cô con gái ngoan ngoãn, lanh lợi và rất yêu bố mẹ.

Từ ngày có tổ ấm nhỏ, em trai tôi vui vẻ hơn, em dâu tôi cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều”, chị Xuân chia sẻ.

Chín năm qua, bà Long hết lòng chăm lo cho tổ ấm nhỏ của cháu trai. Mỗi lần cháu dâu sinh nở, bà chăm sóc tận tình. Mỗi đứa trẻ chào đời đều được bà nâng niu, chăm sóc chu đáo.

Em dâu đau ốm, bà thay em quán xuyến gia đình, hướng dẫn các cháu nuôi lợn, nuôi bò, trồng rau, nuôi dạy con cái. Căn nhà nhỏ dù kinh tế chưa đủ đầy nhưng luôn ngập tràn tiếng cười con trẻ.

“Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, tôi cố gắng lo liệu kinh tế, còn mẹ và bác Long chăm sóc các cháu, quán xuyến việc nhà. May mắn, chồng tôi hiểu và đồng hành cùng tôi”, chị Xuân chia sẻ.

Tấm lòng của người bác ruột, chị Xuân và gia đình luôn ghi nhớ trong lòng. Với chị, đây là câu chuyện cổ tích giữa đời thường bởi, nhờ tấm lòng bao dung và sự chở che của bác, gia đình chị mới có mái ấm vẹn toàn và những chồi non nhiều sức sống như hiện tại.

Ảnh: NVCC