Nhớ hương vị bánh Trung thu truyền thống của người dân thành phố Cảng

Đặc điểm nổi bật của bánh Trung thu Hải Phòng

Hương vị truyền thống nguyên bản, khác với nhiều dòng bánh tân thời, bánh trung thu Hải Phòng giữ công thức cổ truyền. Nhân bánh là sự kết hợp hài hòa giữa mỡ đường giòn sần sật, lạp xưởng, hạt điều, hạt dưa, mứt đao, lá chanh thái chỉ thơm nức và một chút rượu mai quế lộ. Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngậy, bùi bùi, ngọt thanh hài hòa mà không gây cảm giác ngấy.

Bánh nướng có vỏ mỏng, vàng ươm, bóng nhẹ nhờ lớp lòng đỏ trứng phết trên bề mặt. Bánh dẻo có vỏ trắng trong, dẻo mịn, thơm mùi nước hoa bưởi tự nhiên.

Khách xếp hàng chờ mua bánh trung thu tại tuyến phố Cầu Đất

Trao ổi về cách làm bánh, bà Đặng Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty Bánh mứt Đông Phương, số 172 Cầu Đất, cho biết: Với tinh thần truyền thống và sự thấu hiểu mong muốn của người tiêu dùng, Đông Phương đã xây dựng quy trình sản xuất và dịch vụ để đưa sản phẩm đến tay người dùng.

Trong quá trình sản xuất, chúng tôi luôn đặt vấn đề an toàn thực phẩm lên hàng đầu và có đội ngũ giám sát chất lượng thành phẩm nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm. Quy trình thủ công với nhiều công đoạn từ sên nhân, trộn bột đến đóng khuôn vẫn được làm thủ công bằng khuôn gỗ, giữ được hoa văn sắc nét và dấu ấn của người thợ làm bánh.

Bánh Trung thu truyền thống tại cơ sở bánh Cam Nhung, phường Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng

Đến thực tế tại Hiệu bánh Thành Long, xã Tân Minh, TP. Hải Phòng, không khí sản xuất diễn ra khá nhộn nhịp. Ông Lê Đức Văn, chủ hiệu bánh, chia sẻ: Mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 1.000 chiếc bánh, chủ yếu cung cấp cho người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Ghi nhận tại Doanh nghiệp bánh Cam Nhung, tổ dân phố Xanh Soi, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, khu vực sản xuất được bố trí theo quy trình khép kín, một chiều, bảo đảm vệ sinh. Người lao động sử dụng khẩu trang, găng tay trong quá trình làm bánh.

Những chiếc bánh truyền thống được ra lò

Chủ Doanh nghiệp bánh Cam Nhung cho biết, cơ sở đã duy trì nghề làm bánh Trung thu truyền thống hơn 20 năm. Trong mùa cao điểm, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguyên liệu, kiểm soát các công đoạn từ chế biến đến đóng gói, chú trọng điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Cùng với Doanh nghiệp bánh Cam Nhung, nhiều cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn Hải Phòng cũng tăng công suất trong những ngày cao điểm. Tại cơ sở Xuân Lương, phường Thủy Nguyên, sản lượng trung bình đạt khoảng 2.000 bánh/ngày, thời điểm cao điểm có ngày sản xuất gần 4.000 bánh. Ông Đào Văn Lương, chủ cơ sở, cho biết, ngày thường chỉ có 4 thành viên gia đình làm bánh; đến dịp Trung thu, cơ sở thuê thêm 3 - 4 lao động thời vụ.

Quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm được các cơ sở tuân thủ

Với hơn 30 năm làm nghề gia truyền, cơ sở Xuân Lương chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào. Mỗi vụ, cơ sở nhập khoảng 1 tấn thịt mỡ, 2 tạ thịt nạc tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng từ Công ty CP Thực phẩm Xuất nhập khẩu Tâm Lan, số 23, tổ 23 Khúc Thừa Dụ, phường An Biên, để làm nhân xá xíu, lạp xưởng.

Mùa bánh Trung thu năm nay, nhiều cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn TP. Hải Phòng đã đầu tư nhà xưởng khép kín, máy đánh nhân, máy đánh vỏ đỗ, nồi điện đun nước sôi, nồi đun nước đường và lò điện nướng bánh. Việc đầu tư máy móc góp phần giảm sức lao động, đồng thời hỗ trợ bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.

Cơ sở bánh Thành Long, xã Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

Từ lâu, người Hải Phòng coi bánh trung thu không chỉ là món ăn mùa thu, mà còn là nét văn hóa biếu tặng. Cầm trên tay chiếc bánh nướng hay bánh dẻo truyền thống, thưởng thức cùng ấm trà xanh và sum họp gia đình trong dịp Rằm tháng Tám là một nét sinh hoạt quen thuộc của nhiều gia đình. Sự tỉ mỉ trong khâu chọn nguyên liệu và bí quyết gia truyền qua nhiều thế hệ là những yếu tố góp phần tạo nên đặc trưng của bánh Trung thu của thành phố Hoa Phượng Đỏ.