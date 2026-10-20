Nhờ đâu Ronaldo kiếm tiền gấp đôi Messi?

Ronaldo đang kiếm tiền gấp đôi Messi.

Theo bảng xếp hạng những cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026 do Forbes công bố ngày 17/10, Ronaldo dự kiến kiếm được 300 triệu USD trong mùa giải 2026/27. Con số này cao hơn gấp đôi mức thu nhập 145 triệu USD của Messi, qua đó giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn đầu danh sách.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là cỗ máy kiếm tiền hàng đầu của bóng đá thế giới. Trong khi đó, Messi (39 tuổi) đang chứng minh rằng giá trị thương mại của một cầu thủ không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền nhận được từ sân cỏ.

Ronaldo áp đảo nhờ hợp đồng khổng lồ

Theo ước tính của Forbes, Ronaldo sẽ nhận khoảng 250 triệu USD từ hợp đồng thi đấu với Al Nassr tại Saudi Arabia trong mùa giải 2026/27. Khoản thu nhập ngoài sân cỏ, bao gồm hợp đồng quảng cáo và các hoạt động kinh doanh, dự kiến đóng góp thêm 50 triệu USD.

Sự chênh lệch chủ yếu đến từ mức đãi ngộ khổng lồ mà Ronaldo nhận được tại Saudi Arabia. Bên cạnh khả năng ghi bàn, sự hiện diện của tiền đạo người Bồ Đào Nha còn mang ý nghĩa thương mại đối với câu lạc bộ và giải đấu.

Ronaldo vẫn là ngôi sao thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Thương hiệu CR7 là một trong những nền tảng quan trọng giúp Ronaldo mở rộng hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài bóng đá. Danh mục sản phẩm gắn với tên tuổi anh bao gồm thời trang, nước hoa và khách sạn. Siêu sao này cũng tham gia đầu tư vào những doanh nghiệp như Perplexity, công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo, và WHOOP, thương hiệu thiết bị theo dõi sức khỏe và hiệu suất vận động.

Những khoản đầu tư ấy mở ra cơ hội tạo nguồn thu dài hạn, ngay cả khi Ronaldo không còn thi đấu chuyên nghiệp. Thay vì chỉ khai thác danh tiếng trên sân cỏ, anh xây dựng một thương hiệu cá nhân có khả năng tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều lĩnh vực.

Messi kiếm tiền giỏi ngoài sân cỏ

Trái ngược với Ronaldo, nguồn thu của Messi có cơ cấu cân bằng hơn. Forbes ước tính đội trưởng tuyển Argentina nhận 70 triệu USD từ hoạt động thi đấu cho Inter Miami tại giải MLS, trong khi các hoạt động thương mại ngoài sân cỏ mang lại khoảng 75 triệu USD.

Các đối tác của Messi bao gồm những thương hiệu lớn như Mastercard và Michelob, bên cạnh Duracell, cái tên được bổ sung vào danh mục hợp tác thương mại gần đây.

Messi kiếm bộn tiền ngoài sân cỏ. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Messi đang từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sở hữu câu lạc bộ bóng đá. Theo Forbes, trong năm 2026, anh hoàn tất thương vụ mua lại Eldense, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng hai Tây Ban Nha. Trước đó, M10 cũng tạo tiếng vang khi thâu tóm Cornella, một câu lạc bộ bán chuyên tại Barcelona.

Messi cũng có quyền lựa chọn mua cổ phần Inter Miami sau khi giải nghệ. Nếu hiện thực hóa kế hoạch này, siêu sao người Argentina có thể tiếp tục gắn bó với bóng đá thông qua vai trò nhà đầu tư, thay vì chỉ xuất hiện trên sân với tư cách cầu thủ.

Di sản tài chính vượt xa sân cỏ

Tổng thu nhập dự kiến của Ronaldo và Messi đạt 445 triệu USD, chiếm gần một nửa tổng số 942 triệu USD mà Forbes ước tính 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới sẽ nhận được trong mùa giải 2026/27.

Dù vậy, cần phân biệt thu nhập hàng năm với tổng tài sản cá nhân. Bảng xếp hạng của Forbes phản ánh số tiền cầu thủ dự kiến kiếm được trong một mùa giải, không phải giá trị tài sản ròng mà họ đang sở hữu.

Sức hút toàn cầu cũng giúp cả hai duy trì vị thế trong lĩnh vực quảng cáo. Ronaldo tận dụng sự hiện diện tại Saudi Arabia, quốc gia đầu tư mạnh tay vào bóng đá trong những năm qua. Trong khi Messi trở thành gương mặt trung tâm trong chiến lược phát triển MLS tại Mỹ. Các thỏa thuận thương mại liên quan đến Adidas và Apple TV được cho là góp phần tạo nên cơ hội thu nhập của Messi tại giải đấu này.

Tuy nhiên, danh tiếng không bảo đảm nguồn thu sẽ duy trì mãi mãi. Giá trị của những hợp đồng quảng cáo và khoản đầu tư còn phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh, điều khoản hợp đồng cũng như khả năng quản lý thương hiệu.

Ronaldo và Messi đang đi theo hai hướng khác nhau để chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá. Ronaldo tập trung phát triển hệ sinh thái thương hiệu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp, còn Messi từng bước tiến vào lĩnh vực quản trị thể thao thông qua mạng lưới CLB bóng đá đã thâu tóm trên khắp thế giới.

Cuộc đua giữa hai huyền thoại vì thế chưa kết thúc. Khi những bàn thắng cuối cùng khép lại sự nghiệp thi đấu, khả năng biến danh tiếng thành tài sản bền vững mới là thước đo quan trọng cho di sản tài chính mà Ronaldo và Messi để lại.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.