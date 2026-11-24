Công an xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng) phối hợp với Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) mới hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ chuyển khoản nhầm 1 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 21/11, ông Phạm Khắc Quân (trú tại thôn Dạ Dâng, xã Tân Hà Lâm Hà) phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng từ người không quen biết. Nhận thấy số tiền có thể được chuyển đến do nhầm lẫn, ông Quân đã chủ động đến trụ sở Công an xã Tân Hà Lâm Hà trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền để hoàn trả.

Cùng ngày, Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp nhận Công văn số 381/CV-CAX của Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau về việc đề nghị phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm.

Ông Phạm Khắc Quân đang thực hiện giao dịch chuyển trả tiền tại Công an xã. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo nội dung công văn, ông Ng.Q.N. (trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) đã trình báo việc thực hiện 3 giao dịch chuyển khoản nhầm từ tài khoản tại Ngân hàng ACB sang tài khoản mang tên PHAM KHAC QUAN, mở tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Lộc Phát, Lâm Đồng, với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Khánh Hưng xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến giao dịch chuyển khoản nhầm; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ ông Phạm Khắc Quân thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển.

Với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Công an, ông Quân đã thực hiện các giao dịch chuyển trả toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng. Đến 15h58 cùng ngày, ông Ng.Q.N. xác nhận đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm.