Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn Chợ Lớn xưa và nay

Sách trình bày những hình ảnh của các kiến trúc và cảnh quan đô thị theo tác giả là có giá trị về mỹ quan, văn hóa và lịch sử ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

Nhớ chợ Tết ở bến Bình Đông

Sinh hoạt chợ Tết ở bến Bình Đông giống chợ Tết ở chợ Bến Thành hay chợ Bình Tây nhưng ở ngoài trời và chỉ có các hàng lẻ trang hoàng và trái cây từ các tỉnh.

Bên kia kênh Tàu Hủ, đối diện bến Bình Tây (nay là Đại lộ Võ Văn Kiệt, trước đó là bến Trần Văn Kiểu, bến Lê Quang Liêm, quai de Mytho) là bến Bình Đông thuộc quận 8 cũ, TP.HCM.

Thời Pháp thuộc, bến Bình Đông gọi là quai des Jonques (bến ghe), nơi các ghe thuyền từ lục tỉnh chở hàng đến và lấy hàng đi tấp nập.

Dọc bến Bình Đông là các nhà máy xay lúa, kho hàng, cho đến trước năm 1975 và cách đây không lâu, các nhà máy như nhà máy bột mì, cơ xưởng vẫn còn hoạt động.

Quang cảnh bến Bình Đông những ngày cận Tết Nguyên đán 2020.

Ghe thuyền không còn ghé bến như xưa trừ dịp Tết, các ghe chở cây kiểng, hoa, trái cây như dưa hấu đến bán.

Đây là vết tích duy nhất của thời kỳ mà hàng hóa được chuyên chở theo đường sông nước vào các thế kỷ trước giữa lục tỉnh với Sài Gòn và Chợ Lớn.

Trên đường Bến Bình Đông, các vết tích của thời kỳ buôn bán hoạt động tấp nập, với kho hàng, nhà máy xay lúa vẫn còn thấy ở một số kho hàng, dãy nhà xưa thời Pháp.

Ngày nay, chỉ vào dịp sắp Tết, các ghe từ Long An, Bến Tre, Tiền Giang (cũ) cập bến để mang hoa, quả (dưa hấu, bưởi,...), cây cảnh (mai, tắc...) đến bày bán dọc đường cạnh bến cho người dân mang về nhà hưởng không khí Tết.

Cứ sau ngày 20 tháng Chạp hàng năm, bến Bình Đông lại nhộn nhịp ghe xuồng chở đầy ắp hoa kiểng từ miền Tây về bán cho người dân thành phố chơi xuân. Ảnh: Kiều Anh Dũng.

Sinh hoạt chợ Tết ở đây giống như chợ Tết ở chợ Bến Thành hay chợ Bình Tây nhưng ở ngoài trời và chỉ có các hàng lẻ trang hoàng và trái cây từ các tỉnh.

Quan cảnh ghe tàu mang hàng từ lục tỉnh gợi nhớ đến thời cách đây nhiều thập kỷ, bao nhiêu ghe tàu đậu đầy bến mang lúa đến nhà máy xay lúa và gạo lên tàu, hàng hóa trở về lục tỉnh, cùng hàng hóa chất đầy vào các kho hàng dọc bến.